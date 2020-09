Helyi értékeiket ünneplik a deszkiek

Két napon át zajlanak az események, ahol szeptember 4-én elismerték az év vállalkozóját is. Gazdag programokkal várnak mindenkit a Deszki Helyi Értékek Napján.

– Olyan értékeket ünneplünk most hétvégén, amikről tudtuk eddig is, hogy deszkiek, de nem mindig tudatosult ez bennünk. 23 olyan értéket védtünk le az elmúlt években, amikre mind büszkék vagyunk. Többek közt épületeket, népművészeti hagyományokat, ételeket, valamint az élővilágból is vannak értékeink – mondta el pénteken Király László polgármester a Deszki Helyi Értékek Napja megnyitó ünnepségén.

A településvezető örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy ismét a helyiek közt lehet és együtt ünnepelhetnek. Beszédében köszönetet mondott azoknak a cégeknek, szerveteknek, akik a koronavírus-járvány időszakában 2 millió forintnál is több támogatással járultak hozzá Deszk sikeres védekezéséhez.

Emlékeztetett, a községben minden év szeptemberének első hétvégéjén falunapok szoktak lenni, de a vírus miatt most elmaradnak, viszont egy uniós pályázat elvárásainak eleget téve szervezik meg pénteken és szombaton a helyi értékek napját. A pénteki ünnepségen átadták az év vállalkozója díjat is, amit ezúttal Aumaxum Kft., vagyis a GONG Pálinkaház üzemeltetője kapta. Az ünnep fényét emelte a Dolce kamarakórus előadása. Az eseményen Szabó Sándor országgyűlési képviselő is jelen volt.

Szombaton folytatódik az ünnep a településen. A programok legtöbbje a Faluházban és a Tempfli téren zajlik majd, de az 1-es tónál és a sportcsarnokban is lesz program. Horgászversenyt, kézilabda-bemutatót és Miki-kupát tartanak, valamint szintén a sportprogramok sorát gazdagítja a már hagyományosnak számító Szomszédoló is. Klárafalvára és Szőregre látogatnak el a deszkiek futva, kerékpárral, görkorival és gyalog.

A nap során elültetik a babafákat is, ezzel köszöntve a település újszülöttjeit. Lesz gasztroudvar, terápiás kutyabemutató, megtekinthetők lesznek a helyi értékek és a szerbek kézműves műhelye is látható lesz. Bemutatkoznak a helyi tehetségek, a fiataloknak tortadíszítő versenyt tartanak, a napot pedig lézershow zárja majd.