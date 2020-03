Ide veled, régi kardunk!

Szentesen is csillog majd a magyar szablya. A tervek szerint március 15-e után a városban is beindul a nemzeti értékként számon tartott szablyavívás, ami a több évszázados katonai hagyományokat eleveníti fel.

Szentesen is megismerhető lesz majd az évszázados múltra visszatekintő harci technika, a magyar szablyavívás. A jellegzetes formájú kard forgatása leginkább a nemzetközi hírnévre szert tett huszársággal fonódott egybe. A huszár­ezred legénysége és tisztikara is tanulta a katonai vívást, de a többi fegyvernem tisztjei számára is a kiképzés szerves része volt a kardforgatás.

Ennek a nemes hagyománynak az ápolására hozta létre a Magyar Szablyavívó Iskolát Máday Norbert 2012-ben, azzal a céllal, hogy a magyar szablyavívás és a Borsody-vívórendszer fennmaradjon Magyarországon. A tananyag megegyezik a klasszikus magyar szablyavívó iskolák legjobb hagyományaival.

– A Borsody László által megteremtett egyedi rendszer a mai napig él, az ő tanítványa volt Szűts János, aki Pézsa Tibor mestere volt, ő pedig Máday Norbertet tanította. Számára azonban nemcsak a vívásról szól ez a dolog, kilenc könyvet írt a témában, sok elfeledett hős emlékét kutatta fel. Az egészet körülfonja egy történelmi kutatómunka és hagyományápolás is – mondta lapunknak Tihanyi Mihály.

A szentesi fiatalember szintén évek óta benne van a szablyavívás vérkeringésében, tanul, képzi magát: a városban ő foglalkozik majd a vívás iránt érdeklődőkkel.

A hamarosan induló iskola első bemutatójához nem is választhattak volna jobb időpontot, mint március 15-ét. A szablyavívók a Művelődési Központtal együttműködve az ünnepi műsorban is részt vesznek mint díszőrség, majd délután három óra körül bemutatót, előadást és nyílt edzést is tartanak az érdeklődőknek a Szecessziós Házban.

– A Magyar Szablyavívó Egyesület iskolájaként fogunk működni, már keressük a megfelelő helyet az edzéseinknek – tájékoztatott Tihanyi Mihály. – A tizenötödikei bemutatónkra mindenkit várunk, aki érdeklődik a hagyományok ápolása és a szablyavívás iránt. Ez egy nagyon férfias sport, ami nagy koncentrációt igényel, és gyönyörű történelme van.