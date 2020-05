Itt van a tavaszi gombaszezon

Az idei, tavaszi gombaszezon slágere a sárga gévagomba. Egyre nagyobb számban fellelhető az erdei csiperke és a júdásfül is. A szakértő szerint minden esetben érdemes a gyűjteményt bevizsgáltatni, mert például a szegfűgomba mérgező párja halált okoz.

Az elmúlt időszak bőséges csapadékmennyisége és a napokban tapasztalható, folyamatos felmelegedés ideális körülmé­nyeket biztosít a gombák szaporodásához. Érdemes tehát figyelmesen kémlelni a természetet a gombás ételek kedvelőinek, ugyanis a Mars téren tíz éve gombabevizsgálással foglalkozó szakellenőr, Katzen­mayer Jánosné Juhász Kati szerint a vadon termett gombánál finomabb nincsen.

Rántva, mint a csirkemell

Elmondta, bár idén a téli kucsmagomba elmaradt, szép számmal akad azonban déli tőke­gomba a puhafák törzsén és tövében, amely pörköltek és rántották kiváló ízesítője. Továbbá fellelhető már a mezőkön és a réteken a májusi pereszke, az erdőkben és az erdőszéleken pe­­dig az erdei csiperke.

– Ezek nagyon jók pörköltnek, levesnek vagy rántottába. Lassan megindul a szegfűgomba is, amely trágyás réteken, mezőkön terem. Nagyon fű­­szeres, jól ízesíti a pörkölteket, leveseket. Most a legkiválóbb felhozatal a sárga gévagombából van, gyönyörűek. A korhadt fákat, elhalt tuskókat szeretik. Öt-tíz perc forralás után érdemes rántani. Nagyon finom, olyan íze van, mint a csirkemellnek. Szép számban terem az elmúlt években az elhalt fákon a júdásfül is, amely a kínai konyha egyik legkedveltebb alapanyaga – fejtette ki a szakellenőr, majd felhívta a figyelmet: a szabályozás szerint egy ember na­ponta összesen maximum két kilogramm gombát gyűjthet saját használatra.

Nem érdemes kockáztatni

Hangsúlyozta, mivel a tét akár az élet is lehet, érdemes minden esetben bevizsgáltatni a gyűjteményt.

– A szegfűgomba a susuly­kával téveszthető össze, amely halálosan mérgező. A csi­­perke összes faja ehető a karbonszagú csiperkén kívül. Ezt mindenekelőtt erős vegyszerillatáról lehet felismerni, továbbá, ha elvágjuk, sárgul. Erős hasmenést, hányást okoz. A déli tőkegomba összekeverhető a nyárfa tőkegombával, amely bár nem mérgező, mégsem alkalmas fogyasztásra – magyarázta a szakértő.

Csoportosítsunk!

A gombavizsgálat során elég egyetlen rossz példány az ehető fajok között, és a szakellenőrnek kötelessége az egész gyűjteményt kidobni.

– Érdemes a gombaszedés során fajonként különválasztani a gombákat. Ha nincs annyi kosarunk, legalább egy újságpapírral elkülöníteni azokat – ajánlotta Katzenmayerné Juhász Kati, aki hozzátette: Csongrád megye kiváló terület a gombagyűjtők számára.

– Sándorfalva, Dóc és Ópusz­­taszer környéke nagyon gaz­­dag lelőhely, de sokan hoznak gombát a Boszorkányszigetről és Balástya környékéről is – mondta.