Járdát építenek és fejlesztik a strandot

Fontos településfejlesztésekről döntött Algyő képviselő-testülete legutóbbi ülésén. Határozatot hoztak például arról, hogy új járdát építenek a Kosárfonó utca páratlan oldalán, a Téglás és a Kőfal utca közötti szakaszon, a Szeder utca páratlan oldalán, a Téglás utca és a Forrás köz közötti részen, a Kastélykert utca páratlan oldalán, valamint a Szamóca és a Téglás utca közötti szakaszon. A fejlesztést a Gyeviép Nkft. végzi majd több mint 26 millió forintért. Erre a célra egyébként az idei költségvetésben 30 millió forintot különítettek el korábban, így a mostani munkálatok beleférnek a keretbe.

Molnár Áron polgármester hangsúlyozta, régóta várt pillanathoz érkeztek a csapadékvíz elvezetésében. Évek óta vártak arra az algyőiek, hogy a tervezés megindulhasson. Mint mondta, ez a lakossági fórumokon és a fogadóórákon mindig meghatározó téma, most viszont valóra váltják az ígéreteket. Korábban ugyanis felhívást írtak ki a tervek elkészítésére, a mostani ülésen pedig döntöttek a nyertes ajánlatot tevő cégről. Így az elvezetőrendszert a Geo Hidrobau Kft. tervezi meg mintegy 16 millió forintért.

Tovább szépül a szabadstrand is csaknem 10 millió forintból. A Gyeviép Nkft. az összegből rendezi a partot, interaktívvá alakítja a tanösvényt, a régi és az új strand közötti erdőt bejárhatóvá teszi, felújítja a hidat, rönkpadokat helyez ki, valamint feltölti a napozórészt. Kiderült, tavaly a levezető útszakaszt már rendezték, most a parkolókon a sor, hogy egy-egy esőzés után is használhatók legyenek.