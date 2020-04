Jól jár, ha ellenőrzi: nélkülözhetetlen beállítások Facebookon

Ha már a járvány miatt többet internetezik otthon, töltse el hasznosan az időt: érdemes például ellenőriznie az összes adatvédelmi beállítását a Facebookon. A közösségi oldal óvatlan használatának rengeteg buktatója van, akár a munkája vagy emberi kapcsolatai is kárát láthatják, ha nem ügyel a megújult menü lehetőségeire.

Ugye tudja, hogy állásinterjú előtt megnézik a profilját a Facebookon? Biztos benne, hogy biztonságosan használja a közösségi oldalt? Vannak olyan ismerősei, akiknek nem mutogatná a gyermekéről vagy az unokájáról készült képeket és videókat? Jöttek mostanában kéretlen ismerősnek jelölések? Ehhez hasonló kérdéseket érdemes feltenni, és a válaszok alapján választani beállításokat, ha a Facebook használatából nem akar problémát. A korona­vírus-járvány idején bizonyára ön is többet internetezik, ezt az időt pe­­dig a lehető leghasznosabban tölti, ha ellenőrzi a beállításokat.

A Facebook a múlt héten je­­lentette be, hogy a legtöbb felhasználónál már aktiválták az új megjelenést a számítógépes verzióban, és nem csak az átláthatóbb hírfolyam miatt érdemes váltani. Az arculatváltással egy sokkal könnyebben használható adatvédelmi funkciót kapott az oldal: elég egyetlen kattintás, és a Facebook végigvezeti minden fontos lehetőségen. Az új facebookos felületet a főoldal jobb felső sarkában látható nyílra, majd a „Váltás az új Facebookra” fel­­iratra kattintva érhető el. Lássuk, mit is érdemes tenni ez­­után!

Kinek mit mutat magából?

Itt is a jobb felső sarokban látható nyílra, majd a „Beállítások ellenőrzése” lehetőségre kell kattintani. Az így megjelenő menüben balról jobbra érdemes haladni, vagyis kezdjen a „Ki láthatja, hogy mit osztasz meg?” funkcióval.

Elsőként a legfontosabb személyes adatok jelennek meg (e-mail, telefonszám, születési adatok, tanulmányok, munkahelyek), már itt érdemes megfontolni a beállításokat, hiszen nem biztos, hogy mindenkivel tudatni szeretné az életkorát, vagy ko­­rábbi munkahelyei listáját. A következő, bejegyzésekre vo­­natkozó szakasz talán a legfontosabb: fontolja meg, hogy a megosztásait kik láthassák! Minden ismerőse? Akár ismeretlenek is? Vagy egy szűkebb csoport, például a családja és baráti köre? Bármit választhat, de erre mindenképp ügyeljen, hiszen akár munkahelyváltásnál is fontos lehet, ki milyen profilt lát önről – például a jövendőbeli főnöke –, de az sem mindegy, kit bánthat meg egy-egy meggondolatlan be­jegyzéssel, vagy kiknek a hozzászólásaitól szeretné megkímélni magát.

Hasonló okokból jó a kö­­vet­ke­­ző funkció, a személyek tiltása, amelyről természetesen a Facebook nem értesíti az érintetteket, így nyugodtan élhet vele. Amikor letilt valakit, az illető többet nem láthatja az idővonala bejegyzéseit, nem jelölheti meg, nem hívhatja eseményekre és csoportokba, nem kezdeményezhet beszélgetést, és nem veheti fel az ismerősei közé.

Fő a biztonság

A következő résszel a fiókját teheti a lehető legbiztonságosabbá. Ellenőrizze jelszavát, hiszen nem elég, hogy megjegyzi, mások számára nehezen kitalálhatónak kell lennie, nem is érdemes elárulni másnak, és persze ne is írja fel könnyen elérhető helyen. Itt még facebookos és e-mailes ér­­tesítés kérhető, ha szokatlan helyről jelentkeznek a fiókjába, de ennél biztonságosabb lehetőség is van, így erre még visszatérünk.

A harmadik menüpontra kat­­tintva eldöntheti, kik jelölhetik be a Facebookon, amin akkor érdemes változtatni, ha több kéretlen ismerősnek jelölés is érkezik. Telefonszám és e-mail-cím alapján is meg tudják találni a közösségi oldalon, de ha ezt a lehetőséget itt korlátozza, nem lesz gond.

Mivel a regisztrációknál a Face­­book-fiók választása a legkönnyebb, évek alatt rengeteg honlapnak, webáruháznak, szolgáltatásnak és telefonos al­­kalmazásnak adhatott már hozzáférést az adataihoz. Néha ezt a listát sem árt ellenőrizni, erre ad lehetőséget a negyedik rubrika.

Telefonos azonosítás

A Facebook biztonságos használatához az egyik legfontosabb beállítási lehetőséget, a mobilos azonosítást máshol ta­­lálja. Ha ezt bekapcsolja, akkor sem tudnak idegenek belépni a fiókjába, ha tudják a jelszavát. Lépjen újra a főoldalra, majd ott a jobb felső sarokban látható, lefelé mutató nyílra, ez­­után sorrendben a „Beállítások és adatvédelem”, a „Beállítások”, a „Biztonság és bejelentkezés” gombokra kattintson. Az így megjelenő oldalon egy tucatnyi menüpont lesz, ke­resse meg köztük a „Kétfaktoros hitelesítés használata” funkciót.

Ha ez nincs bekapcsolva, ak­­kor ezen belül a „Módosítás” gombra kattintás után meg kell adnia a jelszavát, majd a telefonszámát, a mobiljára pedig érkezik egy ellenőrző kód, amit a Facebookon beírva már be is kapcsolja a funkciót. Ezután ha bármikor megpróbálnak be­­lépni a Facebook-fiókjába, kap egy SMS-t egy kóddal, és csak azt beírva lehet belépni. Ez fokozott biztonságot jelent, hiszen a belépéshez egyszerre van szükség a jelszavára és a telefonjára, utóbbi pedig bizonyára mindig önnél lesz.