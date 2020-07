Kevés és drága is idén a sárgabarack

Van olyan Bács megyei gazda, aki több tíz hektáros ültetvényén a tavaszi fagyok után csak néhány ládányi sárgabarackot szüretel, de sok helyen volt 80-90 százalékos a rügykár. Megyénkben is kevés a kajszi, inkább a kertvárosok védettebb zugaiban akad mutatóban.

– 1300 forintért tudtam eladni a sárgabarack elejét, ha jól emlékszem a fajtájára, akkor a Ceglédi óriás volt. Mára három számjegyű lett az ára, amit most kínálok, az nem túl nagy szemű ugyan, de finom, a fajtája pedig Kioto és Kecskemét környékén szedték – mondta a Mars téri piac nagycsarnokában Keszei Tímea viszonteladó.

Veszik, viszik tőle a téli alma mellett, ottjártunkkor egyik törzsvevőjét is kiszolgálja.

– Ezt a sárgabarackot nagyon szeretem, de még inkább a kajszit, aminek ráadásul a magja is ehető – mondta Kovács József, hozzátéve, gyerekkorukban megszárították és kalapáccsal törték fel a kajszibarack magját és nagyon szívesen ették.

800 felett

Nincs sok sárgabarack a Mars téren, ősziből sokkal többet kínálnak, pedig szezon szerint most az előbbi van soron. A fagykárok miatt drága is, 800 alatt nem is nagyon találtunk. Szécsényi Nikolett 990 forintért mérte kilóját, a gyümölcsöt Debrecen közelében szedték.

– Kisvejke ott van közvetlenül Nagyvejke mellett – mondta Tibor, amikor a Mars téri piac legszebb és legdrágább kajszibarackjának termőterületéről érdeklődünk kicsit részletesebben. Egyébként Dombóvár és Szekszárd között valahol félúton szedték a barackot, most kaptak belőle másodszor.

– A Balatonon is simán elfogyna, közelebb is van, sorban állnak rá a vásárlók, de a régi vevőket is megtartják, mert lehet még bőséges a termés, így jut Szegedre is – fejtegette Tibor, aki feleségével együtt árul. Megtudtuk tőle, hogy egy régi sárgabarack-beszállítójának több tíz hektárja van kajsziból Lajosmizse közelében, és alig szüretelt néhány ládányit, úgy lefagyott az ültetvény.

Import a nagybanin

Érdekes és ritka, hogy nem találtunk olyan árust, aki saját termelésű sárgabarackját kínálta volna tegnap a Mars téren, és olyan feliratot sem láttunk, hogy nem magyar lett volna a portéka. Pedig a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon import is van még bőven, és valószínűleg marad is a szezon végéig.

Kedden a görög sárgabarack kilóját 600-650, a spanyolét 850-950 forintért kínálták, magyarból a Ceglédi óriást 700-800 forintért adták. A Debrecen és a Boldogkővára melletti gyümölcs ára 600-800 forint közötti.

Fagy, aszály, özönvíz

Amit nem a március–áprilisi fagyok vittek el, azt a csapadékos időjárás tette tönkre – nagyjából ez a magyarországi gyümölcstermesztés helyzete. Ledó Ferenc, a FruitVeB Gyümölcs Terméktanács elnöke szerint a gazdákat jelentős fagykárok érték, egyes körzetekben még májusban is, ami kiegészült az aszállyal. Majd jött az özönvíz, a sokéves átlagos csapadékmennyiség többszöröse hullott.

A szakember szerint, elsősorban a fagykár miatt az átlagos évek termésének csupán negyede, ötöde várható kajszibarackból.

– Mindez kihatással van az árakra is, amelyek teljes elszabadulásától megvédi a fogyasztókat, hogy az importált termények ellensúlyozzák valamennyire a drágulást – hangsúlyozta Ledó Ferenc.