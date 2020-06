Kinyitott a strand

A Nádastó Szabadidőközpont mától a strandolókat is várja. Fertőtlenítőpontok létesítésével védik az oda érkezők egészségét, új szolgáltatásként pedig elektromos mopedtöltőpontot alakítottak ki.

Bár a tó vize még csak 19-20 fo­­kos, mától strandolni is lehet a sándorfalvi Nádastó Szabad­időközpontban. A körülötte ki­­alakított komplexumban bő­­vítették a szolgáltatásokat, a vírus miatt pedig fokozott higié­niai előírások mellett várják a kikapcsolódni vágyókat.

– Egy újonnan kiépített napelemes rendszernek köszönhetően vendégeink a bejáratnál in­gyen tölthetik fel elektromos mopedjeiket – mondta Vas Éva strandvezető.

Mint mesélte, egyre több sándorfalvi közleke­dik ilyen környezetbarát járművel, rájuk gondolva építették ki a töltőpontot. A strand belső életében is történtek változások, elsősorban a vendégek egészségének megóvása érdekében.

– A terület több pontján fertőtlenítőket helyeztünk ki, azok használatát már belépéskor ja­­­­­vasoljuk – tette hozzá. Készült egy Covid-tájékoztató füzet is, amelyben a legfontosabb tudnivalókat lehet elolvasni.

– Ebben szerepel például a másfél méteres távolságtartás is, amelyet a vendéglátóhelyek előtt mindenképpen be kell tartani. Matricákat is elhelyeztünk, hogy jól látható legyen, milyen távolságra kell megállni egymástól. Azt is kérjük mindenkitől, hogy egy családból lehetőleg csak egy ember álljon sorba jegyvásárláskor és a büféknél is – sorolta Vas Éva.

A megfelelő távolság betartását a strand más részein nem tudják ellenőrizni. A strandvezető úgy fogalmazott, bíznak benne, hogy vendégeik saját érdekükben betartják az előírásokat. Bizonytalan, hogy lesz-e vízibicikli-kölcsönzésre lehetőség, az üzemeltetővel ugyanis arról még nem beszéltek, vállalja-e, hogy minden használat után lefertőtleníti azokat.

A többi szolgáltatás azonban elérhető lesz, mint az elmúlt években: lehet röplab­dáz­­ni, strandkézilabdázni, drót­­boardozni, és használhatók a szabadtéri fit­neszpark eszközei is.

A horgásztó melletti fedett pihenőhelyet is ki lehet bérelni kisebb családi, baráti összejövetelekre.

A megnövekedett költségek és a két hónapnyi kényszerű zárvatartás bevételkiesést hozott, így árat emeltek: a felnőttbelépő 1100, a diák 1000, a gyermek és a nyugdíjas pedig 900 forint.