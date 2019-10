63 évvel ezelőtt alakult meg Szegeden, az egyetem bölcsészkarán, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. A MEFESZ léte már önmagában kihívást jelentett a pártállammal szemben: mivel addig kizárólag a DISZ, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége képviselhette fiatalságot.

– A politikai terror akkora volt, hogy a családban sem beszéltünk egymással őszintén. Az egyetemen valamiről véleményt nyilvánítani elképzelhetetlen volt. Legfeljebb az időjárásról vagy egy nőről, hogy jól néz ki, de semmi másról nem lehetett – sorolja Kiss Tamás, egykori joghallgató, hogy mi vezetett a MEFESZ megalapításához. Mindenki rettegett, mindenki félt és ezt a félelmet győzte le az október 16-i nagygyűlés.

Kirúgással fenyegették őket

– Jellemző volt a hangulatra, hogy amikor elkezdtük terjeszteni az ötletünket, hogy kellene egy diákszervezetet csinálni, mindenki azonnal igent mondott és lelkes volt, kivéve az egyetemi DISZ-bizottság. A nagygyűlés előtt hármunkat-négyünket behívattak és közölték velünk, hogy hagyjuk abba a szervezkedést, mert kirúgnak minket az egyetemről – folytatja Kiss Tamás. A DISZ a pártállam akkori ifjúsági szervezete volt. Tagjai nemcsak fenyegetőztek, hanem 16-ra összehívtak egy tanácskozást, hogy majd leszereljék a zúgolódó hallgatókat, de előtte a pártbizottságra mentek a teendőkről konzultálni. Kiss Tamásék ezt használták ki, amikor a bölcsészkar Auditórium Maximumába vonultak a hallgatókkal.

Oroszról politikára váltottak

– Mikor megalakítottuk a MEFESZT, felmerült, hogy mit követeljünk? Elkezdtük sorolni: az orosz nyelv és a honvédelmi ismeretek fakultatív oktatását, stb., stb. Ekkor az egyik hallgató felállt és azt mondta, hogy a politikai követelésekkel is foglalkozni kell – idézi fel azokat az izgatott órákat az egykori joghallgató. Kiss Tamás ekkor levezető elnökként szavazásra bocsátotta a javaslatot és a teremben lévő diákok háromnegyede, négyötöde kézfeltartással jelezte, hogy támogatja. Akkor végleg átszakadt a gát. Másfél óra alatt az orosz nyelv fakultatív oktatásától eljutottak a szovjet csapatok kivonásának követeléséig.

A szegedi szikra országszerte lángot vet

– Még aznap este eldöntöttük, hogy 20-ra egy nagygyűlést hívunk össze és addig kidolgozzuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, amit majd ott megvitatunk és elfogadunk, és a követeléseinket is összeállítjuk. Hárman-négyen Csatlakozzatok címmel egy felhívást is megfogalmaztunk, amit elküldtünk barátainknak Budapestre, Debrecenbe, Pécsre és a többi egyetemre – mondja Kiss Tamás. Október 20-án a szegedi események híre a Szabad Európa Rádióhoz is eljutott. Egy hosszú riportban foglalkoztak azzal, hogy mi zajlik az egyetemen. A MEFESZ alapítótagja 63 év távlatából is emlékszik a tudósításra: „vihar van Szegeden, de nem a természet erőinek hanem az ifjú lelkek lázadásának vihara és el fogja törölni ezt a rendszert”.

A hangadókat lecsukták

A forradalom leverése után, 1957 januárjában a MEFESZ szegedi hangadóit is utolérte a megtorlás. Kiss Tamás és hat társa ellen a népköztársaság megdöntésére irányuló mozgalom kezdeményezése, vezetése miatt büntetőeljárás indult és 8-10 év börtönre ítélték őket, csak 1962-ben egy amnesztia keretében szabadultak.