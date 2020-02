Koppány youtubernek készül

Elsősként nyert megyei mesemondó versenyt az alsósok között a Dózsa-iskola egyik diákja, aki még olvasni sem tudott akkor, amikor a mesét tanulta. Vastag Koppányról kiderült, már Youtube-videókat is forgatott és vloggernek készül.

Még olvasni sem tudott mégis elindult egy mesemondó versenyen Vastag Koppány, amit nagy meglepetésre meg is nyert. Százötvenen vettek részt február elején a Százszor-

szép Mesemondó versenyen a Szent-Györgyi Albert Agórában. A megye több településéről érkezett alsó tagozatosok vetélkedőjét a szegedi Dózsa György Általános iskola első osztályos tanulója nyerte.

– Koppány szüleitől tudom, hogy minden este mesélnek a fiúnak, aki nagyon szereti ezeket a történeteket. Nekem pedig feltűnt, hogy szépen beszél, kerek egész mondatokban – magyarázta Szabó Edit tanítónő. Koppány elmondta, több mesét ajánlott neki a pedagógus.

– Szüleim mindennap meséltek nekem, amikor tanító néni mondta, hogy lenne-e kedvem egy mesét megtanulni, akkor jelentkeztem. Nekem mindegyik tetszett, amit Edit néni felsorolt. Végül szüleim segítettek dönteni a téli szünetben, így esett a választás a Mátyás király és a szegény favágóra – mondta a fiú.

Még olvasni sem tudott

Szabó Edit hozzátette, mivel Koppány még nem tudott olvasni, szép lassan, részletenként tanulták meg a történetet. A tanítónő felolvasta, Koppány pedig memorizálta, aki szerint igen nagy dolog, hogy egy ilyen hosszú mesét egy ennyire fiatal gyermek csupán hallás után meg tudjon jegyezni.

– Ráadásul a leghosszabb mesét választottuk, 3 perc 45 másodpercet mért apa. Az volt a kikötés, hogy négy percen belül legyen – mondta Koppány, aki az osztálytársai előtt is elmondta azt, ők alkották a közönséget.

– Úgynevezett differenciált órán gyakoroltunk Koppánnyal, ahol tehetséges gyerekekkel is szoktunk foglalkozni. Iskolánk 2018 óta akkreditált tehetségpont. Az a hitvallásunk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Felkészítjük a gyerekeket a versenyekre, legyen az rajz, ének- vagy versmondó verseny. Egy-egy ilyen sikerélmény a többieknek is motivációt ad – emelte ki a pedagógus.

Versmondóként is kipróbálja magát

A versenyen szerencsére elsőként lépett a színpadra, majd utána végignézte a többieket. Koppány úgy fogalmazott, hogy az elmúlt két és fél hónap nagyon izgalmas volt számára. Nem a vetélkedő napján derült ki, hogy ő volt a legügyesebb, hanem egy hét múlva kaptak egy e-mailt, amiben egy gálaműsorra hívták, ahol még egyszer elmondhatta a mesét. A fiú az iskolai versmondó versenyen is indulni szeretne, nagy valószínűséggel egy Lackfi János-költeményt választ majd, mert szereti a humoros verseket.

Videókat is készít

Megtudtuk a 7 éves fiú, vloggernek készül. Első videóját még óvodásként készítette. Úgy fogalmazott: akkor még nem volt videós, most is csak próbálkozik a műfajjal.

– Egy óvodás dalt mondtam fel, amit a lányokkal találtunk ki. A csatornát most fejlesztem, először aktivizálnom kell a videókamerát. Megtudtuk, IceBlueBird a kedvence, akitől már kapott egy aláírt egérpadot.

– Olyan szeretnék lenni mint ő, számítógépes játékokat tesztelnék a videócsatornámon, sorozatokat készítenék. A vicceket is szeretem, így ha olyan helyzet adódik, azt sem hagyom ki – fogalmazott Koppány.