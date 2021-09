Kortárs irodalommal ismerkedtek a végzős diákok

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola végzős tanulói a 92. Ünnepi Könyvhét alkalmából Döme Barbara: Angyalt reggelire című kisregényének, illetve Tallián Mariann: A szegények fejedelme. II. Rákóczi Ferenc című regényének bemutatóján vettek részt a Somogyi-könyvtárban.

A kétnapos eseményen különleges élménnyel gazdagodott a három-három végzős osztály minden diákja. Krämmer Erika, az intézmény igazgatóhelyettese úgy fogalmazott, azért esett a választásuk az utolsó éves tanulókra, mert ők már elég érettek ahhoz, hogy egy komoly könyvbemutató részeseivé válhassanak.

Elmondása szerint a fiatalok rendkívül érdeklődően figyelték a kortárs írók előadásait. Több tanuló fejében megfogalmazódott a könyvírás gondolata is az esemény hatására. Külön érdekességnek számított, hogy a 12/C osztály két diákja már az előadások után beiratkozott a könyvtárba. Átlátták, hogy a tanulmányaikat nagyban segíti a nyugodt, csöndes környezetben való tanulás. A könyvtár nem csupán a tudás tárháza, hanem a saját tudásuknak a gyarapítására is szolgáló helyszín.

A Somogyi-könyvtárral karöltve a jövőben is szeretnének könyvbemutatókon részt venni a diákok. Kiemelték, hogy számukra nagyon érdekes volt egy hús-vér íróval beszélgetni. Egyfajta misztikum övezte korábban a tollforgatókat a tanulók számára.

De a személyes jelenlét és a beszélgetés által sokkal emberközelibbnek érezték az alkotókat. Továbbá felmerült az iskolai közösségi szolgálatnak a könyvtárban történő teljesítése.

-Mindig is szerettem olvasni, de inkább a külföldi írókat preferálom. De most, hogy megismerhettünk magyar szerzőket is, szívesen elolvasnám a teljes novelláskötetet. Sok hasznos és érdekes információt kaptunk a könyvírásról és kiadásról, ami arra az esetre tökéletes, ha megjönne a kedvünk nekünk, diákoknak is könyvet írni. Az előadás jól felépített és minőségi időtöltés volt – vélekedett Kurdi Réka 12/B osztályos tanuló.

Ábrahám Tandari Attila 13/1 osztályos diák szerint is rengeteg hasznos információt kaptak, amit majd az érettségin is tudnak hasznosítani.

Osztálytársa, Koza Zsolt szintén elégedetten számolt be élményeiről.

– Érdekes volt Tallián Mariann Szegények fejedelme című könyvéről, írói folyamatáról hallani. Valamint a könyvtár részéről ki kell emelnem, hogy ideális közeg a tanuláshoz. Ahogyan említették is, rengeteg könyv és film is megtalálható, akár csoportos munka is végezhető könyvtárban.