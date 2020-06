Közvilágítást kapott a temető

Biztonságosabb lesz Dorozsma, miután közvilágítást építettek ki a temetőnél. A sírkert melletti utat aszfaltozták, és új ügyfélszolgálati irodát is építettek.

Kiskundorozsmán két évvel ezelőtt épült meg a temető melletti esővíztározó, a munkálatok során az ott lévő földet a futballpálya mögé hordták a tehergépjárművek. Éppen ezért a megállapodás része volt, hogy a munka után újra­aszfaltozzák a Nyugati sor egy szakaszát. Ez mostanra megtörtént, így a Basahíd utca felől is biztonságosan tudják megközelíteni a temetőt a helybeliek.

Mihálffy Bélától, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, szintén a biztonságot növeli, hogy kiépítették a közvilágítást az útszakasz és a temető mentén, korábban ugyanis nem volt kivilágítva a környék.

– A település déli részén élők ezen az úton járnak szeretteik sírjához, ezért volt fontos, hogy pótoljuk a világítást és ren­dezzük az utat – mondta lapunknak.

A képviselő szerint azért kardinális kérdés, hogy a temető és annak környezete rendben legyen, mert a dorozsmaiak érzelmileg kötődnek ehhez a helyszínhez, hiszen itt nyugszanak a szeretteik, így sokat járnak ide.

Egészen eddig egy bódéban működött az ügyfélszolgálati iroda, most viszont a temető fenntartásáért felelős Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. új épületet hozott létre, így most már megfelelő körülmények között tudják fogadni az ügyfeleket. Mihálffy Béla elmondta, amióta a társaság látja el a fenntartói feladatokat, azóta sokkal rendezettebb a temető.

Ezt bizonyítja az is, hogy többéves kérés után mostanra kitakarították a növényzetet a hátsó részen, és a kerítést is rendbe tették, így már az őzek sem járnak be a sírkertbe. Továbbá újrafestették a ravatalozót, valamint most új kerítést és járdát építenek.

Az elmúlt hónapokban mintegy 25 millió forint önkormányzati forrást költöttek a temetőre és környékére.