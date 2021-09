Már csak 181 nap van a vakációig – Fotók

Nem csak az elsősök, de szüleik, sőt még tanítójuk is izgult az első tanítási napon a Jerney iskolában. Idén a dorozsmai intézménybe látogattunk el a vakáció utáni első iskolai órára, hogy megnézzük, hogyan indul a tanév 77 nap szünet után.

Ezt ne hagyja ki! A Magyar Atlétikai Szövetség válaszolt: Karácsonyék nem illetékesek

Hetvenhét nap vakáció után szerdán újra becsengettek az általános-és középiskolákban. Idén a Jerney János Általános Iskolába látogattunk el, hogy meglessük, hogyan indul a tanévkezdés. A dorozsmai intézményben a hűvös idő miatt az igazgató, Lázár Zoltán úgy döntött, nem tereli ki a gyerekeket az udvarra, így a zsúfoltság elkerülése érdekében mindenki saját osztálytermében, az iskolarádión keresztül hallgathatta meg köszöntő szavait, melyben azzal biztatta a nebulókat: már csak 181 nap van hátra a vakációig.

Természetesen a legizgatottabbak az elsősök voltak.

– Nimród nem aludt túl sokat, nagyon izgult. De reggel már nagyon lelkesen jött, választott ülőhelyet magának és várta, milyen kalandokban lesz itt része – mesélt kisfia előző éjszakájáról Nagyné Szarka Nóra.

– Vártam már nagyon az iskolát, az ovi kicsit unalmas volt – mondta Gombkötő Ninetta, aki annak ellenére volt rendkívül aktív és friss, hogy családjával hajnalban értek haza a nyaralásból. Az új élmények gyorsan feledtették vele, milyen fáradt is valójában.

Egyébként nem csak a gyerekeknek volt nagy próbatétel ez a nap: amikor rákérdeztünk, több szülő is bevallotta: bizony az ő gyomruk is összeszorult az első iskolai nap miatt. Kovács Olga osztályfőnök azonban mindenkit megnyugtatott: még ő is izgul minden alkalommal, amikor új csapattal kezdi meg a tanulást.

Miközben az elsősök napja azzal telt, hogy megtanultak jelentkezni, kezet mosni, sorba állni és persze sokat játszottak, a felsőbb évfolyamosoknál jóval nyugodtabban telt a nap – tankönyvosztással és osztályfőnöki órákkal.

Lázár Zoltán intézményvezető egyébként minden osztályba személyesen is beköszönt, boldog új évet kívánva a gyerekeknek. A nyolcadikosokon meg is lepődött: mint fogalmazott, nem szoktak ők ilyen csendesek lenni. Kérdésünkre azonban az iskola legidősebbjei elmondták, nincsenek igazán letörve amiatt, hogy újra be kellett ülniük az iskolapadba, mert várták már, hogy újra találkozzanak.

Az érdemi munka csütörtökön kezdődik az iskolák többségében, az első szünetig pedig már csak 37 tanítási nap van hátra.