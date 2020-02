Mindössze öt másodperc alatt a pénzünknél is lehetünk

Új időszámítás kezdődik a lakossági bankolásban, március elején elindul az azonnali fizetések rendszere. Csökkenhet a drága készpénzforgalom, fellendülhetnek a kártyás és az elektronikus banki szolgáltatások.

Teljesen átalakulhat a lakossági bankolás, március elejétől hatályba lép az azonnali fizetések rendszere. Ennek köszönhetően a hét minden napján, 0–24 órában, öt másodpercen belül célba érnek a tízmillió forintnál alacsonyabb összegű lakossági átutalások.

–Ezzel az új rendszer versenyképes alternatívája lesz a készpénzes fizetésnek – mondta Trencsán Erika.

Drága készpénz

A money.hu szakportál vezető pénzügyi szakértője hangsúlyozta, hogy – részben a gyakori készpénzes fizetések miatt – évek óta gyarapodik a magyarországi készpénzállomány. Tavaly december végén meghaladta a 6600 milliárd forintot, ami éves szinten nyolc, 2014 végéhez képest pedig csaknem 80 százalékos növekedés. A készpénz nagyon drága és leginkább az államnak jelent költséget, meg természetesen a gazdasági szereplőknek is. Ugyanakkor a készpénzforgalom a feketegazdaságot is erősítheti, így az elektronikus fizetési rendszer fejlődése, kiterjesztése a gazdaságot is fehérítheti.

Új számlacsomagok

Trencsán Erika elmondta, ahhoz, hogy az azonnali fizetési rendszer valóban hatékonyan visszaszorítsa a készpénzt, megfelelően vonzó díjakon kell azt kínálni a bankoknak. Szerinte ezzel összefüggésben a jövőben megjelenhetnek az olyan csomagok, amelyekkel fix díjért a szám­lavezetés és bankkártya-használat mellett adott mennyiségű átutalást lehet indítani. Az azonnali fizetési rendszer leginkább a bankkártyás és az elektronikus banki szolgáltatásokat tudja erősíteni, de a csekkes forgalom csökkentésére is jótékony hatással lehet.

Tranzakciós adó

– A bankszektor 30-40 milliárd forintot költött az azonnali fizetések rendszerére – mondta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. A világon két tucat országban van azonnali átutalás, Magyarország azonban úttörő abban, hogy minden piaci szereplőnek kötelező az alkalmazása. A szövetség szeretné elérni, hogy a lakossági elektronikus pénzforgalom utáni tranzakciós adó kivezetése a következő hónapokban megtörténjen.

Mobilszámra is utalhatunk

– A rendszert ősz óta aktívan tesztelik és minden szereplő, köztük a GIRO is készen áll az elindítására – mondta Patai Mihály. Az MNB alelnöke hozzátette, az ügyfelek számára fontos fejlemény a másodlagos azonosítók bevezetése lesz, amely lehet e-mail-cím vagy mobiltelefonszám, így már nem szükséges megjegyezni egy hosszú bankszámlaszámot.