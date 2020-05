Nem lesz sötét a makói Petőfi parkban

A hónap végére várható, hogy elkészül a makói Petőfi park közvilágítási rendszerének felújítása. Azért nem világítottak a kandeláberek, mert a föld alatti kábelek elszakadtak – most ezeket cserélik.

A makói Petőfi park – a belváros legnagyobb egybefüggő zöldterülete – most, ahogyan Mágori András városfejlesztési tanácsnok a tegnapi bejáráson jellemezte, lövészárkokkal szabdalt hadszíntérre emlékeztet. Valóban: mindenütt mély árkok szabdalják, amelyekben elektromos kábelek fekete béléscsövei láthatók, ha az ember a gödröket szegélyező korlátokhoz lépve a mélybe néz.

Folyik azoknak a föld alatt futó kábeleknek a cseréje, amelyek elszakadtak, és amelyek miatt éjszakára sötétben maradt a terület. A munkát az áramszolgáltató szakemberei végzik.

A város költött rá

A park népszerű pihenőhely: van itt játszótér, futópálya és vendéglő is, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján van. Egyébként csaknem százesztendős. Valaha temető volt a helyén, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált, a nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg, miután egy magánember megvásárolta a püspökségtől, aztán tőle a város. Az önkormányzat – mint Farkas Éva Erzsébet polgármestertől megtudtuk – az utóbbi években is sokat költött rá, a korábbi rongálások miatt új kamerákat szerelt fel, felújította a vizét eresztő dísztavat, bővítette a játszóteret. A tavalyi gyermeknapra szerették volna a közvilágítást is modernizálni.

Elhúzódó a tárgyalások

Ez azonban nem sikerült, hiába szereltek fel 53 vadonatúj kandelábert és cserélték ki az izzókat összesen 5 milliós költséggel. Akkor derült ki, hogy a földben lévő kábelek hibája miatt nem működött a rendszer. Kovács Sándor, a választókerület önkormányzati képviselője azt mondta, főleg a rekortánpályát használó futók panaszkodtak rendszeresen, hogy napnyugta után nincs világítás a parkban. Kovács azt mondta, azért tartott ilyen sokáig a kábelcsere megkezdése, mert a társaságnál történt átszervezés miatt elhúzódtak az ezt célzó tárgyalások. Most mintegy 860 méternyi vezetéket cserélnek ki úgy, hogy a kábelt védőcső is óvja, így ha legközelebb valahol meghibásodik, nem kell felbontani a területet.

Május végére kész lesz

Lapunkat az áramszolgáltató úgy tájékoztatta, hogy a munka az eredeti terveknek megfelelően május végére várható. Ennek azért is örül a városvezetés, mert június 4-én egy szerény ünnepséget terveznek ott tartani: kopjafát állítanak a trianoni békediktátum századik évfordulójára emlékezve, egyúttal köszöntve azt, hogy a megye felveszi a Csongrád-Csanád nevet.