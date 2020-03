Felfüggesztik a személyes ügyintézést a Magyar Közútnál

A mai nappal kezdődően újabb intézkedésként a társaság előzetesen 2020. március 31-ig felfüggesztette a személyes ügyintézési lehetőséget a cég telephelyein, így Szegeden is.

A társaság a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzetre tekintettel az általa üzemeltetett tengelysúlymérő állomásokon a személyes ügyfélszolgálatot, illetve ügyfélforgalmat 2020. március 16-án, az esti műszakkezdettel együtt felfüggeszti. Egyúttal a többi országos és megyei telephelyén is korlátozza a cég a személyes ügyfélforgalmat.

Továbbá a társaság tulajdonába tartozó kiskőrösi Úttörténeti Múzeumot határozatlan időre szintén bezárták. Ugyanakkor a jövőben is valamennyi ügytípusban lesz mód online ügyintézésre, így a www.kozut.hu oldal E-Ügyfélszolgálatán keresztül várják a partnerek megkereséseit. Ezen kívül a túlsúlyos és túlméretes járművek engedélye kapcsán az engedély kiváltását elektronikus úton munkanapokon és hétvégén is biztosítják a https://uvreoffice.kozut.hu felületen. – tudtuk meg a Magyar Közút Nonprifit Zrt. közleményéből.

A Magyar Közút mérnökségi szakemberei már közel két hete elővigyázatossági intézkedésként szórásos technológiával, széles hatásspektrumú szereket felhasználva a gyorsforgalmi pihenőhelyi WC épületek, berendezések és utcabútorok további fertőtlenítését is ellátják. E tevékenységet országosan összesen 140 pihenőhelyen végzik, a cég munka- és tűzvédelmi szabályzatával összhangban előírt védőöltözetben. Ezen megelőző intézkedések keretében további, extra fertőtlenítési munkákat végez a társaság múlt hét óta. A gyorsforgalmi pihenőhelyeken a napi fertőtlenítések számát megduplázták, illetve egyes kiemelt pihenőknél és benzinkutaknál még ettől is sűrűbben, 4-5 óránként avatkoznak be.

A munkatársak egészségének megőrzése érdekében, megelőző intézkedésként mindazon munkavállalókat, akik home office-ban is foglalkoztathatók, azokat ettől a héttől otthoni munkavégzésre irányították át. A mérnökségi, fizikai állománynál pedig hétköznapokon a 8 órás munkarendről ettől a héttől áttérnek 12 órás műszakokra (a gyorsforgalmi utakon pedig továbbra is 0-24 órás felügyeletet látnak el), amelynek köszönhetően bár hosszabb ideig tart egy-egy munkanap a munkavállalók számára, de így egy héten kevesebb alkalommal kell munkába járniuk, ami a fertőzésveszély kockázatát csökkenti. A munkabeosztásoknál arra is figyelnek, hogy fix csapatok legyenek (fizikai és szellemi munkakörökben egyaránt), hogy az esetleges keresztbe fertőzéseket megakadályozzák.

További intézkedésként már március eleje óta a társaság Pandémiás Vezetői Csoportja által megjelölt kockázatos országokba való utazásokról minden esetben tájékoztatást kell adnia a társaság munkavállalóinak. Amennyiben szükséges, akkor otthoni karantén, kötelező vagy fizetés nélküli szabadság elrendeléséről is dönthet a cég felsővezetése. Az egyes intézkedésekről aktív és folyamatos belső tájékoztatást nyújtanak valamennyi munkavállaló részére.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet idején is folyamatosan el tudja látni az országos közúthálózaton a szükséges beavatkozásokat. Valamennyi belső intézkedésük ezt a célt szolgálja, egyúttal azon is folyamatosan dolgoznak, hogy a lehető legkisebb mértékben legyenek veszélyeztetettek a cég munkatársai. A társaság a munkavállalói számára szükséges védőfelszerelések biztosításáról és utánpótlásáról is folyamatosan gondoskodik.