Rosszul vizsgázik

Szeptember közepe óta működik körforgalomként a Vásárhelyi út – Béke utca – Báthori utca kereszteződése.

A szentesiek az utóbbi idők csomópont-átépítései után szkeptikusak lettek az ilyen típusú forgalomirányító eszközökkel szemben. Többen a „körforgalmak városának” titulálták a várost, abban azonban a túlnyomó többség egyetértett, hogy ebben a kereszteződésben szükség volt a változtatásra.

A végeredményt látva azonban úgy tűnik, mégsem mindenki elégedett: a csomópont inkább csak egy „félkörforgalom”. Ha egy autós Hódmezővásárhely felől érkezik, szinte lassítás nélkül tud egyenesen keresztülhajtani a város felé.

A hivatalos álláspont szerint jó helyen van a körforgalom közepe: mivel a két oldalsó utca nem merőlegesen csatlakozik a Vásárhelyi útra, ezért nem egy szimmetrikus kereszteződésről van szó, így mértanilag középre került a körforgalom. Emellett a burkolt útrészt is így tudták a legjobban kihasználni. Döntő volt az is, hogy az úttest alatt fut egy vízcső is, amire nem építkezhettek.

Bár mindenki fontosnak tartotta a körfogalom kiépítését, a gyakorlatban még nagyobb odafigyelésre van szükség az arra közlekedőktől: ottjártunkkor az autósok döntő többsége lassítás és indexelés nélkül haladt tovább a belváros felé.