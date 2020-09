Századik tanévét kezdte a csongrádi gimnázium – Fotók

Videóbejátszásokkal, valamint az iskola egykori és jelenlegi tanulóinak műsorával fogadták az elsősöket a Batsányi János Gimnázium centenáriumi tanévnyitó ünnepségén. A „generációk évnyitóján” elhangzott, a csongrádiak méltán büszkék az iskolára, és mindent megtesznek, hogy az utánunk következő nemzedékek is büszkék lehessenek.

Rendhagyó körülmények között kezdte meg centenárium tanévét a Batsányi János Gimnázium: a vírushelyzetre való tekintettel csak az ötödikes és kilencedikes diákok, valamint a meghívott vendégek vehettek részt a tanévnyitón, ők is csak egymástól távol ülve, míg a többiek az interneten élőben követhették a közvetítést.

A vendégeket Posta István, a gimnázium tanára köszöntötte, majd Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője mondta el gondolatait. Kiemelte, ünnepi pillanatok részese a tanévet megkezdő több 400 diák, valamint hogy a gimnázium az elmúlt száz év alatt sok tehetséges, rátermett embert nevelt ki.

Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke azt üzente a diákoknak, legyen büszkék arra, hogy az alapítók olyan szellemi téglákból építettek alapot, amire száz év múltán is építeni lehet és ápolják a batsányis hagyományokat, míg Báthoryné Licska Anikó megbízott tankerületi igazgató azt emelte ki, hogy az intézménynek „lelke” van, ezért is lehet meghatározó szerepe a városban.

Bedő Tamás polgármester beszédében elmondta, az elmúlt száz évben a gimnázium számtalan tanár-nagysága és kiváló tanulója formálta a város életét, emellett egykori diákéveit is felidézte.

– Nem csak polgármesterként, de egyben öregdiákként is állok itt. Rendkívül meghatározó volt számomra az a négy év, amit itt töltöttem. Életre szóló barátságokkal, kötelékekkel távoztam innen. Legyünk büszkék a Batsányira, az elmúlt száz évre és tegyünk meg mindent, hogy ez a száz legyen százötven, majd kétszáz is, hogy a következő generációk is büszkék lehessenek a gimnáziumra – zárta szavait a polgármester.

Ezt követően Kiss Attila intézményvezető nyitotta meg az új tanévet, majd Pusztai Zsolt, az Aeroprodukt Zrt. vezérigazgatója adta át a Talentum-díjat, amit idén Hering Anna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója vehetett át.