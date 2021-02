Szeged polgármestere vásárolt egy új lakást

Alig változott a tavalyi, már koronavírus-járvány súlyosbította évben a szegedi önkormányzati képviselők vagyona. Botka László polgármester viszont vett egy új lakást, Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester pedig lefaragott 200 ezer forintot a tartozásából. A DK-s Binszki József viszont még mindig felpattanhat a Harley Davidsonjára.

Egy lakással lett gazdagabb tavaly Botka László, legalábbis ez derül ki a szegedi polgármester friss vagyonnyilatkozatából. Ez már a negyedik ingatlan, amiben tulajdonos, és megvan neki a legendás karórája is, amit a feleségétől kapott.

Botka Lászlónak 3,5 millió forint készpénze van, de bankban is tart 63 millió forintot, ami tavaly még 96 millió volt.

Tavaly óta Szécsényi Rózsa vagyona nem változott érdemben. A gazdasági alpolgármester azt írta, hogy nyugdíjas, és még mindig tulajdonosa felerészben egy 118 négyzetméteres szegedi háznak. A gazdasági alpolgármesternek nincsenek gazdasági érdekeltségei, van viszont 1 millió 200 ezer forintja bankban és 1,5 milliója takarékbetétben.

A másik alpolgármester va­gyonosabb, nem is kevéssel. Nagy Sándornak megvan a korábban vásárolt és örökölt háza is. Értékpapírban már több mint 16 milliót tart, aminek a je­­lentős része egyébként továbbra is állampapír. Ez az összeg tavaly még 12 millió forint volt, és van majdnem kétmillió forint hitele is. Nagy Sándor tiszteletdíja 897 ezer 500 forint, amihez még jár neki 134 ezer forint költségtérítés is.

A Fidesz-frakció vezetőjének is két korábban vásárolt, illetve épített ingatlana van, mindkettő Szegeden. Tápai Péternek még megvan a 2014-ben vásárolt vitorlása, és 2019-ben vett egy Audi személyautót is. Takarékbetétben a korábbi 5 millió 500 ezer forint helyett már 7 millió 650 ezret tart, és van 2 millió 420 ezer forint hitele, valamivel kevesebb, mint az egy évvel korábbi bevallásában.

Haág Zalánnak még mindig egy szegedi lakása és egy mezőtúri, illetve badacsonytomaji telke van. A KDNP frakciójának vezetője továbbra is egy 2017-ben vett Volvóval jár. Lakástakarékban csaknem kétmillió forintot tart, de van egy 27 milliós és egy nyolcmilliós tartozása is.

A momentumos Mihálik Ed­­vinnek van egy telke Csanádapácán, de ez korábban is megvolt neki. A tavalyi 4 millió forinttal szemeben már 5 millió 640 ezret tart értékpapírban. Tanácsnokként és képviselőként 500 ezer forintot kap.

A DK-s Binszki József két újszentiváni és egy szegedi ingatlanban is érdekelt, és to­vábbra is tulajdonosa a Harley Davidson motorjának, egy Ško­­dának és egy Porschénak, valamint még megvan a tízmilliós bankhitele is.

Különösebb változás Kozma Józsefnél sem történt. A szocia­lista frakcióvezető még mindig szereti a régi és a modern bútorokat, valamint az elektronikai cikkeket. Van egy 2 millió 700 ezer forintos életbiztosítása és egy 400 ezres nyugdíjbiztosítása. 214 ezer fo­­rint helyett már 460 ezret tart bankszámlán, a feleségével közös tartozása 7 millió 200 ezer forintról 6 millió 300 ezerre csökkent.

A független Szabó Bálint nem adta le idejében a vagyon­nyilatkozatát.

Azt mondta, hogy a Cserepes sori piac ügyé­vel volt elfoglalva, viszont közösségi oldalára kitette a dokumentumot. Ebből kiderül, hogy nincs lakása vagy egyéb ingatlana és nagy értékű vagyontárgya sem. Lakástakarékban 3 milliója van és 8 millió forint készpénze. Tartozik még 1 millió 200 ezer forint diákhitellel, és a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetőjeként 150 ezer forintot keres havonta.

