Szigorított gyártási folyamatain a Pick

A Pick Szeged Zrt. számos intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy fenn­akadások nélkül tudjon gyártani.

A munka megszervezése a szokásosnál nehezebb, sokan maradnak otthon gyerekükre vigyázni. Emellett az anyagok biztosítása is nagyobb erőfeszítést igényel, a nemzetközi közlekedés lelassult. A szárazáruk és a húskészítmények előállításának élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásai is szigorodtak.

– A járványra tekintettel extra intézkedéseket vezettünk be, a legfontosabb, hogy a virucid hatású kézmosó és kézfertőtlenítő szerek már nemcsak az üzembe való belépéskor, hanem munka közben is rendelkezésre állnak – mondta el Heltai Lajos. A termelési igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hőmérők és hőkamerák biztosítják, hogy lázas munkavállalók ne léphessenek be a gyárba.

Akik olyan területen dolgoznak, hogy megoldható, otthonról végzik a munkájukat. A többiek költségtérítés mellett használhatják saját gépjárművüket a munkába járáshoz, így a közösségi közlekedést nem kell igénybe venniük. A fizikai dolgozók feszített tempóját bónusszal honorálják, és új munkaidőkeret-szabályozást vezettek be.

– Kollégáink elkötelezetten, nagy erőfeszítéssel végzik munkájukat, büszkék vagyunk rájuk, hiszen csak így lehet folyamatos az ellátás. Hasonlókat tapasztalunk partnereink és beszállítóink részéről is, ez az összetartás segít átvészelnünk a nehéz időszakot – hangsúlyozta Sutka László vezérigazgató-helyettes.