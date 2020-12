Szigorúan büntetik jövőre a horrorkaravánokat

Akár félmillió forintra is büntethetik a jövőben a szabálytalan vontatást végző, túlsúlyos és túlméretes járműszerelvényeket, akkor is, ha azok személyautókból vagy kisteherautókból állnak. A horrorkaravánok nem csak magukra, hanem a többi autósra is veszélyesek.

Idén nyáron szinte mindennap kiadott a rendőrség egy közleményt arról, hogy túlsúlyos vagy túlméretes járműszerelvényeket állítottak meg az autópályákon. Csongrád-Csanád megyében is sok ilyen volt. Az egyiket például az M5-ös autópályán, Domaszéknél kapták el. Ott egy rossz kisbuszt találtak egy tréleren, amit egy olyan kisteherautó vontatott, ami szintén egy trélert húzott. Csak egy heveder Ráadásul ezeket csak egy hevederrel kapcsolta össze a két férfi, akit a járművekben találtak. Hasonló esetbe botlottak a rendőrök az M43-as autópályán, Maroslele közelében. Ott egy elromlott román autót vontatott egy kisteherautó, amihez még egy tréler is volt kötve. Itt még a vontatott kocsiban többen is ültek. Mindkét karaván megszegett egy sor szabályt, azonban az utasok és a sofőrök mégis csak helyszíni bírságot kaptak, és a balesetveszélyes állapot megszüntetése után mehettek tovább. Elege lett Ezekből az életveszélyes helyzetekből lett most elege a jogalkotónak, és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban úgy döntöttek, hogy szigorítanak a szabályokon. A közlekedési hatóság eddig ugyanis csak a 3,5 tonnánál nagyobb teherautók nem megfelelő műszaki állapotát, rossz rakományrögzítését ellenőrizhette és büntethette. Mostantól ezt a személyautókra és kisteherautókra is kiterjesztették, ami azt is jelenti, hogy a horrorkaravánokat azonnal kitilthatják a forgalomból. A továbbhaladáshoz ráadásul ezentúl nemcsak a bírságot kell megfizetni, hanem meg is kell szüntetni a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állapotot, vagyis meg kell bontani a horrorkaravánt. Ahogy írtuk, ezt a rendőrség eddig is megtehette, de – a minisztérium szerint – most, hogy a hatóság is intézkedhet, eredményesebbek lehetnek a közúti ellenőrzések.

A bírság pedig akár félmillió forint is lehet. Külföldiek csinálják A horrorkaravánok szinte kizárólag külföldi, elsősorban bolgár és román járművek által vontatott járműszerelvények. Vezetőik jellemzően Nyugat-Európában felvásárolt, gyakran üzemképtelen, használt autókat juttatnak el a keleti célországokba úgy, hogy egyszerre több gépkocsit szállítanak egymás mögé kapcsolt pótkocsikon, rakományukat hevenyészetten rögzítve. A jogszabály-módosítás január végén lép hatályba.