Szijjártó Péter: a gazdasági teljesítmény alapja a munka

Minden forrást mozgósított a kormány annak érdekében, hogy az embereket munkában tartsa, Csongrád-Csanád megyében összesen harminc vállalkozás beruházásait támogatta – mondta el lapunknak Szijjártó Péter külügyminiszter, aki a Naturtex Kft. kormányzati támogatással épült új gyár- és irodaépületét adta át hétfőn. A tárcavezetőt a Szeged–Szabadka vasútvonal felújításáról és a migrációs helyzetről is kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Honnan van ekkora vagyona a rekordbírságra ítélt Bige Lászlónak?

– 4700 munkahely megóvásához járult hozzá Csongrád-Csanád me­­gyében a kormány a vállalkozások beruházásait támogató programja révén. Milyen egyéb segítségre számíthatnak a megyében működő vállalkozások a kormánytól?

– Tavaly tavasszal volt egy nagy vita. Az ellenzék azt akar­­ta, fogadjuk el a tényt, hogy tö­meges munkanélküliség lesz a koronavírus miatt, amelynek a megoldása az, hogy segélyeket kell adjunk. Szerintünk ez csak ideig-óráig megoldás. Mivel úgy nem dolgoztak volna az emberek, a gazdaság teljesítménye csökkent volna, és a segélyekre sem lett volna fedezet. Ehelyett mi kitartottunk amellett, amit 2010 óta alkalmazunk, hogy a gazdasági teljesítmény alapja a munka, ami megadja az előrelépés lehetőségét. Minden forrást mozgósítottunk annak érdekében, hogy az embereket munkában tartsuk, és ezért döntöttünk úgy, hogy nem segélyre fordítjuk a pénzt, hanem a vállalkozások beruházásait finanszírozzuk. Ezzel országszerte 270 ezer munkahelyet tudtunk megvédeni. Ebben a támogatásban részesült 30 Csongrád-Csanád megyei cég is, de a megyében lévő cégek továbbra is számíthatnak a kormány „békeidőben” alkalmazott beruházásösztönzési támogatásaira, új munkavállaló felvétele esetén a képzési támogatásra, és nagy erőkkel segítjük a magyar cégek külpiaci terjeszkedését is.

– Elkezdődött a Szeged–Szabadka vasútvonal felújítása, Szegeden szerb óvoda és iskola épül a kormány támogatásával, és hazánk gázellátásában is szerepe van Szerbiának. Minek köszönhető az, hogy ilyen jó kapcsolat jött létre a két ország között?

– A szomszédos országok területén élő magyar közösségnek az a jó, hogyha a két ország jóban van, mert az tud létrehozni egy olyan miliőt, amelyben a határon túl élő magyar közösség is sokkal jobban érzi magát. Ezért minden szomszédos országgal próbáljuk a lehető legjobb kapcsolatot kiépíteni, a leglátványosabb sikert egyértelműen Szerbia vonatkozásában értük el. Ennek oka az, hogy a politikai vezetők a szerb oldalon is világosan megértették, hogy amennyiben Magyarországgal jóban vannak, az Szerbiának nemcsak az európai integrációs törekvései tekintetében jó, hanem gazdaságilag is. Ezért az elmúlt 5-6 évben 4 új határátkelőhelyet adtunk át, 2 vasúti fejlesztésünk zajlik közösen, a legnagyobb magyar cégek a szerb gazdaságban is egyre nagyobb szerepet játszanak, és a szerbek legnagyobb támogatói vagyunk az európai integrációs folyamatban.

– Valóban új fejezetet jelent majd Szeged és Szabadka kapcsolatában az, ha újra vonatok közlekednek a két település között?

– Igen. Ezt azért gondolom így, mert minden egyes kapcsolatban kulcsjelentőségű a megközelíthetőség, az egymáshoz való eljutás lehetővé tétele. Ha Szeged és Szabadka között órákba telik az eljutás, akkor ott eredményes együttműködésre nem igazán lehet számítani. Ha viszont gyorsan, rugalmasan el lehet jutni A-ból B-be, akkor ott gazdasági, társadalmi, oktatási lehetőségek nyílnak meg.

– Ugyanakkor naponta halljuk, hogy fokozódik a migrációs nyomás a déli határszakaszon, miközben megyénkben 50 cseh rendőr segíti december közepéig a határvédelmet. Számítanak-e további országok segítségére?

– Európán akkora a nyomás, mint korábban még soha, ráadásul várható még egy komoly nyomás Afganisztánból és Belarusszián keresztül is, ami új helyzet elé állítja a lengyeleket, a baltia­kat és a németeket is. Ez arra kényszeríti az európaiakat, hogy a védekezés szempontjából több helyre koncentráljanak. 2015-ben a nyomás a Nyugat-Balkánon keresztül jött, tehát Magyarország déli határánál éreztük azt, akkor a lengyelek, a csehek és a szlovákok is segítettek nekünk. Most viszont a lengyeleknek a belarusz határon kell keményen küzdeniük, így egyelőre a csehek segítenek nekünk, mint ahogyan mi is támogattuk a szerbeket, a macedónokat és a görögöket is. De késznek kell lennünk arra, és készek is vagyunk, hogy saját magunk is meg tudjuk védeni a határainkat, ahogyan azt tettük az elmúlt hat évben is.