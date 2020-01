Szőregre látogatott Piszkos Fred, a komikus regényalak

Ősz végén a városnak már több pontján feltűnt Piszkos Fred, Rejtő Jenő egyik komikus regényalakja. Most Szőregre vándorolt egy estére, ugyanis a Tömörkény István Művelődési Házban 17 órától minden Rejtőről, a magyar szórakoztató irodalom népszerű képviselőjéről szólt. Szekeres Sándor Gábor intézményvezető elmondta, azért döntöttek úgy, hogy programokkal emlékeznek meg az íróról, mert Rejtő Jenőt mindenki szerette és szereti.

– Kulturális hatással bírt régen és most is a fiatalokra. Középiskolásként én is szívesen vettem a kezembe a könyveit, fontos része a magyar kultúrának – emelte ki.

A PanoptikumArt.com jóvoltából állították ki az installációt, amivel sokan pózoltak a szelfiken. Fél hattól előadás is volt Rejtőről röviden – ponyvazseni szögediesen címmel, a témáról Thuróczy Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa beszélt. Itt még nem ért véget a nap, ugyanis Rejtőtől a Tévedések összjátéka című komédiát is felidézték, hét órától a Genéziusz Színház előadása szórakoztatta a nagyérdeműt.

Szekeres Sándor Gábor tájékoztatása szerint a szőregi fiókkönyvtárat is bevonták a programba. A könyvtárosok plakátokat és képregényeket állítottak ki, valamint az összes, rendelkezésükre álló Rejtő Jenő művet kiemelt helyre tették a könyvtárban.