Több, mint húsz év után vezették be az áramot az Árpa utcán

Igazi karácsonyi csodaként élik meg az Árpa utca lakói Kiskundorozsmán, hogy több mint húsz év után világosság van esténként kint az utcán és a lakásokban is. Részben az antiszegregációs keretből finanszírozták a fejlesztést, az ingatlanokba előrefizetős mérőket szereltek be.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Több mint húsz év után a napokban közvilágítást építettek ki Kiskundorozsmán, az Árpa utcában, valamint a lakásokba is bekötötték az áramot, az itt élő 110-120 roma szerint ez igazi karácsonyi ajándék.

Karácsonyi csoda

Nagy Mihály, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lapunknak elmondta, többszöri egyeztetést folytattak az áramszolgáltatóval Málovics György, az Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület tagjának közbenjárásával, valamint az önkormányzattal is tárgyaltak annak érdekében, hogy áram legyen az utcában. Ennek eredményeként forrást kaptak az antiszegregációs keretből, illetve ezt az önkormányzat további összeggel egészítette ki, így

karácsony előtt mindenhol felkapcsolhatták a villanyt az utca lakói.

Az elnök szerint ez olyan, mint amikor a kisgyermekek várják a Jézuskát, aki a fa alá teszi az ajándékot, olyan hihetetlen, hogy megérkezett.

A romák most pontosan így éreznek az áramszolgáltatás és a közvilágítás kapcsán, nem is nagyon merik hinni, hogy két évtized után esténként nem kell a vaksötétben járkálniuk, és az otthonukba érdemes lesz most már árammal működő eszközöket vásárolniuk.

Feltöltőkártyás mérők

Megtudtuk, a lakásokba előrefizetős mérőt szereltek be, ennek működése hasonló a feltöltőkártyás mobiltelefonokéhoz. Csak az előre feltöltött összeg erejéig tudnak áramot vételezni a lakók, a kártyát pedig a kijelölt üzletekben tudják feltölteni. Most első körben a szolgáltató 3 ezer forinttal töltötte fel a kártyájukat, azonban ezt

további 5 ezer forinttal egészítette ki egy neve elhallgatását kérő adakozó, így az ünnepekre biztosított mindenkinek az áram.

Lapunknak a Kolompár család mutatta meg, hogyan működik a műszer, ők is nagyon boldogok a fejlesztés miatt. Elmondták, a vírushelyzetben most a nagyobb gyerekek otthonról tanulnak, azonban az online oktatásba egészen eddig nem tudtak bekapcsolódni.

Jobb életfeltételek

Mihálffy Béla önkormányzati képviselőtől tudták meg, hogy a lakásokban élők bérleti jogviszonya is rendezve lett, hiszen korábban illegális lakáshasználóknak számítottak. Emellett az elmúlt néhány évben kicserélték a nyolcvanas években épült lakóházak nyílászáróit is, megújították a tetőt, kívül-belül festést kaptak az ingatlanok, és modern mellékhelyiségek is épültek, valamint nemrég sikerült azt is kijárni, hogy ebből az utcából is elszállítsák a szemetet hetente.