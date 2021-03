Új járművek és eszközök segítik az életmentést

A járványhelyzet alatt még színvonalasabbá vált az életmentés Csongrád-Csanádban is, hiszen új autókat és eszközöket kaptak a mentők. Érkeztek EKG-val, defibrillátorral és más fontos eszközökkel egybeépített monitorok is. Idén megkezdődik a munkaruhák újabbra cserélése is.

Két év alatt 254 mentőautó beszerzése valósult meg ha­­zánkban 9,82 milliárd forintból, a fejlesztésből megyénk sem maradt ki, így összesen 7 eset- vagy rohamkocsi és 2 mentőgépkocsi érkezett. A géppark fejlesztése idén folytatódik, még tavaly kiírták a közbeszerzési pályázatot 103 új jármű vásárlására, ezek váratóan 2021 második felében gördülnek be az ország mentőállomásaira. Minderről Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa tájékoztatta lapunkat, és beszámolt arról is, hogy a járványhelyzet alatt sem állt meg a fejlődés. Nemcsak járművek, hanem új mentéstechnikai eszközök is érkeztek. – Tavaly 122 új lélegeztetőgépet vásárolt az Országos Mentőszolgálat, részben a járvány miatt, részben pedig azért, mert már egyébként is szükségessé vált a régi készülékek cseréje. Ezekből a megyébe több is érkezett, a járványhelyzet alatt több, lélegeztetésre szoruló beteget láttak el velük. Természetesen erre a már korábban vásárolt gépeink is alkalmasak, de az új eszközök még biztonságosabbá teszik az ellátást – emelte ki.

Ezeken felül 22 váladékszívó, 6 gyógyszeradagoló pum­­pa, 3 automata defibrillátor és 5 EKG-monitor is érkezett Csongrád-Csanádba. Az eszközök a kocsiparkkal arányosan lettek kiosztva a megyei állomásoknak. – A nagy értékű eszközök mellett kaptunk még vérnyomás- és vércukorszintmérőket, valamint a teljes test rögzítéséhez és kimentéshez szükséges lapáthordágyakat – tette hozzá Hangai József. Idén elkezdődik az elhasználódott munkaruhák cseréje is, többek között új kabátokat és nadrágokat vásárolnak. A Nézőpont Intézet legutóbbi közvélemény-kutatása alapján ismét nőtt a társadalmi bizalom a mentők felé. – Betegeink hálásak a törődésünkért, jelezve a tiszteletet az utakon is előzékenyebbek a vonulásainkkor. A mentésirányítók is azt tapasztalják, hogy sokkal nagyobb újraélesztések esetén a közreműködés, egyre többen segítenek a bajbajutottaknak, ezt a helyszínre kiérve is tapasztalják – mutatott rá.

Hangai József szerint az életmentő applikációk is szerepet játszanak abban, hogy nagyobb legyen a segítőkészség. Utóbbiak használatát folyamatosan szorgalmazzák az OMSZ közösségi oldalain.