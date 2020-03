Újabb rendkívüli intézkedések – Fotók

Szegeden is kiürültek az utcák, a patikák előtt pedig hosszú sorok állnak.

Újabb rendkívüli korlátozó intézkedéseket jelentett be ma Orbán Viktor. Egyebek mellett lezárják az ország határait, az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig lehetnek nyitva, kivéve az élel­miszerüzleteket, patikákat és drogériákat, és kötelezik az ön­­­kormányzatokat, hogy az ott­­honaikban maradó idősek ellátását szervezzék meg.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodái is bezártak. Kamarai ügyintézésre telefonon vagy elektronikus úton lesz lehetőség. Bezárt a szegedi Dóm Látogatóközpont is. Közben a megyében az utcák kiürültek, Szegeden és Vásárhelyen a na­gyobb bevásárlóközpontokban is kevesebben voltak a megszo­kottnál. A szegedi éttermek pe­­dig sorra jelentik be, hogy átállnak a házhoz szállításra a délután három órai kö­telező bezárás miatt.