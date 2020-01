Újszeged egyes utcáiban elviselhetetlen a helyzet

Csúcsidőben hatalmas a dugó, üres időszakokban pedig száguldoznak az autósok Újszeged bizonyos utcáiban. A lakók évek óta kérik a helyzet megoldását. Azt mondják, már a fokozottabb rendőri ellenőrzés is segítség lenne.

– Annak idején ez egy csendes, kertvárosi résznek épült. A lakópark és a bevásárlóközpont felépülésével azonban olyan zsúfolt lett néhány utca, hogy az már elviselhetetlen. A közlekedési feltételeket ugyanis elfelejtették hozzáigazítani a forgalomnövekedéshez – panaszkodott lapunknak Zimonyi György. A férfi a Thököly utcában lakik, mely a városrész bővülése óta gyakorlatilag átjáró utcává vált. De nem csak itt növekedett meg extrém módon az autók száma. Mint mesélte, reggelenként előfordul, hogy a Bertalan hídon keresztül is 40 perc alatt jut át a szegedi oldalra.

A probléma természetesen nem új keletű, jelezte is már annak idején a körzet önkormányzati képviselőjének. Érdemi változás azonban azóta sem történt. – Az igazi megoldás a régóta ígért harmadik híd megépítése lenne, az ugyanis jelentős terhet venne le erről a környékről. De már az aktívabb rendőri jelenlét is sokat segítene, ugyanis a közlekedési morállal is súlyos problémák vannak – tette hozzá. Példaként a Derkovits fasort említette, ahol nem ritka, hogy a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel száguldoznak az autók. Ez pedig ott, ahol sok idős ember lakik és egy nyugdíjas otthon is működik, különösen nagy problémát jelent.

A Töltés utcai kereszteződésbe az önkormányzat egyébként néhány éve gyalogosátkelőt festetett fel azt követően, hogy lapunk írt a már akkor is érzékelhető áldatlan állapotokról. Ez nagy segítség volt a környéken élőknek, ám azt mondják, még mindig nem elég. – A keskenyebb utcákat 30-as övezetté kellene nyilvánítani, és ha az első időszakban emellé sebességmérést is társítanának, valószínűleg leszoknának az autósok a száguldozásról. Ettől persze nem lenne kisebb a forgalom, de legalább a lakók nagyobb biztonságban érezhetnék magukat – tette hozzá Zimonyi György.

Az ügyben feltettünk kérdéseinket a Csongrád megyei Rendőr-Főkapitányságnak. Ha megkapjuk válaszukat, azt is közöljük.