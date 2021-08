Vakolják és festik a földeáki Szent László-templomot

Kijavítják a vakolathibákat és sárga-fehérre festik a földeáki templom falait. Erre 15 millió forint pályázati pénzt nyert a plébánia. Laczkó István plébános igyekszik jó gazda módjára gondoskodni az épületről.

– A maximálisan kérhető összeg 15 millió forint volt, erre pályáztunk. Első körben 92 pályázat nyert, a miénk nem volt közte, de a második körben nekünk is sikerült anyagi forráshoz jutni – mondta lapunknak Laczkó István plébános.

Az egyházi örökség védelme keretében tavaly ősszel írták ki azt a pályázatot, aminek segítségével lehetővé vált a templom külső felújítása. A földeáki Szent László király-templom még az 1980-as években kapta azt a szürke, kőporos festést, amit átfestenek a mesterek. 2019-ben kezdődött a templom rekonstrukciója, akkor adományból alászigetelték az épületet, majd következett a belső felújítás.

Szűcs Gábor asztalosmester akkor a neogótikus gyóntatófülkét is szakszerűen felújította.

– A 15 milliós keretből megvalósul a teljes külső vakolatjavítás, az épület több pontján a lábazatot is kicserélik. A támpillérek beton fedőlapjai közül korábban már kettő annyira tönkrement, hogy leesett a helyéről, ezért újakra cserélték az összeset. A négy ajtó is rossz állapotba került, ezeket szintén Szűcs Gábor fogja újakra cserélni. Úgy gondolom, egy plébánosnak feladata az is, hogy jó gazda módjára gondoskodjon a rá bízott épületekről, emellett van egyfajta affinitásom is ezekhez a dolgokhoz – fogalmazott Laczkó István.

Tavaly a belső felújításra gyűjtöttek, ezért a plébános nem akart idén ismét gyűjteni. Ennek ellenére a hívek közül sokan adakoztak, Laczkó István maga is meglepődött, mennyien érzik a földeákiak közül sajátjuknak a templomot. A szentély fölötti, félköríves bádogborítás is több helyen sérült, nem lehetett megmenteni, mivel felállványozták a templomot, hamarosan ezt is rendbe hozzák. A vízelvezetést és a párkányokat is javítják, a toronyhoz azonban további forrásra lesz szükség. A felső rész javítási munkálataihoz Hajnal Gábor polgármester ajánlott fel segítséget a plébánosnak.