Vásárhelyi fiatalok a Budapest–Bamako ralin

Hat hódmezővásárhelyi fiatal is rajtol január 31-én Budapesten a 8235 kilométeres Budapest–Bamako ralin. Egy Mitsubishi L300-as mikrobusszal vágnak neki a nem mindennapi túrának. Az autójuk, az „Öreglány” jóval idősebb, mint a fiúk.

– Mind a hatan vásárhelyiek vagyunk, 21-22 évesek. Gyerek­korunk óta ápoljuk a barátságunkat. Két éve egy esti iszogatás alkalmával találtuk ki, hogy elindulunk a Budapest–Bamako ralin. Ezt másnap józanul is átgondoltuk, és megerősítettük az elhatáro­zásunkat – mesélte a csapat egyik tagja, Süli Márk. A hatosfogat többi tagja: Ménesi Ákos, Vitális Csanád, Nagy Richárd, Gémes Zsolt és Varga Gábor.

Felkészítették a nagy útra a 27 éves autót

– Ezt a versenyt kétévente rendezik meg. Pont akkor zajlott az előző rali, amikor meghoztuk a döntést. Azonnal beneveztünk, mert úgy még olcsóbb volt. Egy évre rá vettük meg az autót, egy Mitsubishi L300-as mikrobusz-terepjárót, ami 27 éves, vagyis ő a legöregebb versenyző közöttünk. Azóta felkészítettük a nagy útra. Először a rozsdásodást szüntettük meg, hogy a homok ne törjön majd be a kocsiba. A futóművet meg kellett erősíteni, hogy magasabb legyen a hasmagassága és jól bírja a nagyjából 3 tonnás terhelést. A hűtési rendszerbe is be kellett pluszelemeket építeni, hogy ne melegedjen túl. A levegőszűrőt kivezettük, homokszűrővel láttuk el. A komplett elektronikát is fel kellett újítani, pluszdolgokkal ellátni, hogy elősegítse a kommunikációnkat.

Süli Márk elmondta, mindent saját kezűleg végeztek. Egyikük autószerelő, és a töb­­biek is nagyon szeretik a ko­csikat. Különösen az utóbbi három hónapban bütyköltek sokat az autón. Az is jó buli volt. Már csak apróságok maradtak. Most már csak belül szépítgetik az Öreglányt, és felteszik a támogatók matricáját is.

8235 kilométer, 17 nap

– Sajnos nem túl sok szponzort sikerült szereznünk. Így javarészt saját magunk fizetjük a költségeket, fejenként 1,2-1,3 millió forintot.

A Budapest–Bamako rali Budapestről rajtol január 31-én. A 8235 kilométeres távot elvileg 17 nap alatt teszik meg a versenyzők.

– Végigmegyünk Európán. Ez egy unalmas 3000 kilométer lesz az autópályán, 80-90 kilométer/órás sebességgel, hogy kíméljük az autót. A Gibraltári-szorosnál kompolunk át Afrikába. Marokkóból Mauritániába, Szenegálba, Guineába megyünk, majd Sierra Leonéban ér véget a verseny. Utóbbi még most sem túl nyugalmas hely. A polgárháború nemrég ért véget, és az ebolajárvány után is most ébredezik az ország. Lesznek olyan szaka­szok, ahol kapunk katonai kí­­séretet. Az alvóhelyeket is ka­tonák őrzik majd. Napközben viszont mindenki magára lesz utalva.

A hazaút mikéntje még kérdéses

Süli Márk elmondta, elvileg február 17-én érnek célba. 18–19-e körül szeretnének ha­­zaindulni. Hogy hogyan, az még kérdéses. Lehet, hogy el­­adják a kocsit, vagy odaajándékozzák egy iskolának, kórháznak. Még az is lehet, hogy nem repülővel jönnek, hanem hazagurulnak, mert nagyon a szívükhöz nőtt az Öreglány, sokat dolgoztak rajta. Utóbbi attól is függ, hogy hogy sikerül vízumot szerezniük.