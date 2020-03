Vitorlázást is lehet a neten oktatni

Távoktatásban is működik Kipper György vitorlás kurzusa az egyetemen. Az oktató elmesélte: nem most dolgozta ki az oktatás ezen formáját.

Március elején tanúi voltunk a Partfürdőn, hogyan szállnak vízre először az idei vitorlás kurzus résztvevői, amit testnevelés­óraként, ingyen vehetnek fel az egyetemisták. Megtudtuk: a vitorlás kurzus most sem szünetel – Kipper György az elméleti órákat a világhálón is meg tudja tartani. Amit eddig személyesen magyarázott el, mutatott meg a diákoknak az elméleti oktatás keretében, azt most on­­line sajátíthatják el. Az érdekes a történetben, hogy Kipper György a helyzetre alkalmazha­­tó módszert már korábban kidolgozta az általa szervezett kishajóvezetői tanfolyamra.

– A vitorlázás elméleti sportág – mondta az oktató, a szegedi vízi élet ismert alakja. – Amikor az ember vízre száll, fejben kell az egésznek lejátszódni, tudni kell, mikor mi a teendő. Sakkozni sem tud az ember, amíg nem ismeri a lépéseket.

A távoktatási formát eredetileg a kishajóvezetői tanfolyam azon hallgatóinak találta ki, akik más településekről jártak át a szegedi képzésre. Az elméleti órákra a „vidékiek” Skype videókonferencián kapcsolódhattak be, és mobilapplikációt is létrehoztak a tesztkérdésekhez. A módszernek most jó hasznát veszik a kurzus résztvevői mellett az egyetemisták is.