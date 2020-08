Zongorát, furulyát és képzőművészetet oktatnak szeptembertől Székkutason

A vásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola az általános iskola épületében, a tanórák utáni, délutáni idősávban tartja majd óráit.

Zeneművészeti szakon, hetente kétszer harminc perces az egyéni hangszeres oktatás, és kétszer negyvenöt az elméleti képzés. A képzőművészetet választó gyerekek a tervek szerint heti két délután járnak a négyszer negyvenöt perces órákra.

Ahogy azt Vágó János, a vásárhelyi művészeti iskola vezetője június közepén tartott beiratkozásakor mesélte kérdésünkre: főként a hallás és a ritmusérték felmérésére koncentrálnak a beiratkozáskor a fúvós hangszerek és a zongora oktatásra jelentkezőknél is. Ezen kívül az alkati sajátosságok is fontosak, felmérik az alkalmasságot is: a rövid ujjak nehezítik a zongora tanulmányokat, a furulyánál pedig a fogszabályozásra váró fogak akadályozhatják a képzést.

Vágó János akkor úgy fogalmazott, hogy a fiatalokat is megszólító komolyzenei televíziós műsorok népszerűségéből a művészeti oktatás is egyértelműen sokat profitál, ugyanakkor a növendékeik többsége szüleitől, de még inkább a nagyszüleitől hozza a zene szeretetét. A tehetségek olykor már a felvételin megmutatkoznak.

Székkutason is a hat és 22 év közöttieket fogadják, a fiatalok tehát egészen az általános első iskola első osztályától az egyetemig járhatnak művészeti képzésre, amely 12 év után művészeti záróvizsgával végződik. Bár már tartottak előzetes beiratkozást, szeptembertől még várják a jelentkezőket.