Életfogytiglant kapott a 14 éves német diáklány iraki gyilkosa

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a wiesbadeni tartományi bíróság szerdán azt az iraki férfit, aki 2018 tavaszán megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves német diáklányt.



A bűncselekmény súlyára való tekintettel a csak Ali B.-ként azonosított, 22 éves iraki elítélt a hagyományos életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt bűnözőktől eltérően 15 év után sem kerülhet szabadlábra. Emellett a bíróság döntése értelmében a gyilkosnak még 50 ezer euró fájdalomdíjat is ki kell fizetnie az áldozat családjának.



A bíróság egyetértett az ügyészség érvelésével, miszerint az elkövető sem megbánást, sem együttértést nem tanúsított, a nemi erőszakot és a gyilkosságot hidegvérrel, céltudatosan és alattomosan hajtotta végre.



Ali B. a 14 éves Susannát megerőszakolta, megfojtotta, majd holttestét egy erdőben elásta. Az ügyész szerint a férfi azért végzett áldozatával, hogy Susanna ne tudjon feljelentést tenni a nemi erőszak miatt. A férfi a gyilkosságot beismerte, de a nemi erőszakot végig tagadta.



"Kioltott egy életet, mely számára semmit sem jelentett" - húzta alá egy héttel ezelőtti záróbeszédében a vádhatóság képviselője, aki szerint Susanna szexuális vágyai kielégítésére kellett Ali B.-nek. Nem egy megrendült menekült tettéről van szó, "használta, megölte, elásta" - magyarázta az ügyész, aki szerint a történtek szinte példátlan kegyetlenségről tesznek tanúbizonyságot.



Susanna édesanyja is felszólalt a bíróságon a záróbeszédek napján, s könnyek közt és zokogástól remegve arról beszélt, hogy szerinte nincs megfelelő büntetés azért, amit a lányával tettek, és ami történt, azt soha nem lehet jóvátenni.



"Az engem sújtó csapás életfogytig tart, pedig semmit sem vétettem" - mondta a nő a wiesbadeni tartományi bíróságon. "Susannával együtt a szívem egy darabja is oda" - tette hozzá az asszony.



Ali B. a gyilkosság után családjával külföldre menekült a német igazságszolgáltatás elől, ám az iraki Kurdisztánban sikerült elfogni, és kiadták a német hatóságoknak. Susanna meggyilkolása és megerőszakolása mellett Ali B.-nek egy másik eljárásban egy 11 éves kislány megerőszakolásáért is felelnie kell. Az a per nem nyilvános.