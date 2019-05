Elhunyt Doris Day, az 1950-60-as évek egyik legkedveltebb hollywoodi sztárja

Kilencvenhét éves korában meghalt Doris Day, az 1950-60-as évek egyik legkedveltebb amerikai filmsztárja - jelentette be a színésznő alapítványa.



A Doris Day Állatvédő Alapítvány közölte, hogy Day hétfőn hunyt el a kaliforniai Carmel-völgyben lévő otthonában közeli barátai körében.



"Korához képest Day páratlan egészségnek örvendett, ám a közelmúltban súlyos tüdőgyulladást kapott, ez okozta halálát" - olvasható az alapítvány közleményében.



Day korának olyan szupersztárjaival szerepelt együtt a filmvásznon, mint Rock Hudson és Carry Grant, nevéhez olyan híres filmek fűződnek, mint az Alfred Hitchcock rendezésében 1956-ban készült Az ember, aki túl sokat tudott, amelyből slágerré vált az általa elénekelt Que Sera Sera című, később Oscar-díjjal jutalmazott dal.



Az 1959-ben készült Párnacsaták című komédiában nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték. Ebben a filmben szerepelt először Rock Hudsonnal, akivel még két filmet forgatott.



Doris Kappelhoff néven született 1922. április 3-án. Balett-táncosnak készült, de egy súlyos autóbaleset miatt meghiúsult álma, hogy balerina legyen. Énekelni kezdett, és hamarosan rendkívüli népszerűségre tett szert.



1948-ban kezdett filmekben szerepelni, szerződése egész pályafutása során a Warner Brothershöz kötötte. Kezdetben vígjátékokban játszott, első filmje az 1948-ban készült Románc a nyílt tengeren címmel készült. Nagy sikere volt az Április Párizsban (1952) és a Szeress, vagy hagyj el (1955) című mozikban.



A mosolygós, szeplős arcú, vidám színésznővel egyszerűen nem lehetett elég filmet készíteni akkoriban. A forgatásokon jelenlétében nem volt szabad csúnya szavakat használni, sőt Day még dalait sem engedte olyan filmekben felhasználni, amelyekben általa illetlennek tartott szavak elhangzottak.



Utolsó filmjét 1968-ban forgatta With Six You Get Eggroll címmel.



Alakításaiért soha nem kapta meg az Amerikai Filmakadémia Oscar-díját, de 2004-ben megkapta a polgári személyeknek adható legmagasabb amerikai kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet.



Magánélete azonban nem volt olyan napos, mint amilyenek szerepei voltak a filmvásznon. Négyszer ment férjhez, háromszor vált el, egyszer megözvegyült. Szenvedett súlyos idegösszeomlásban, és komoly anyagi nehézségei voltak harmadik férje, Martin Melcher 1968-as halála után.



A nyolcvanas évektől minden idejét az állatvédelemnek szentelte, mivel számos forgatáson tanúja volt annak, milyen kegyetlenül bánnak a filmekben feltűnő állatokkal.