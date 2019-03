Erdogan: Törökország nem tesz le az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer beszerzéséről

Ez lezárt ügy. Nem fordulhatunk vissza. Nem lenne etikus, erkölcstelenség volna. Senki sem kérheti tőlünk, hogy felnyaljuk, amit már kiköptünk"

Törökország nem tesz le arról, hogy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásároljon Oroszországtól - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök a Kanal 24 török hírtelevíziónak nyilatkozva szerda este.- fogalmazott a török elnök.Washington már korábban figyelmeztette Ankarát, hogy az orosz légvédelmi rendszer nem integrálható a NATO hálózatába, és a beszerzés veszélybe sodorhatja azt a 3,5 milliárd dolláros üzletet, melynek keretében Ankara amerikai Patriot légtérvédelmi rendszert vásárolna. A héten az Egyesült Államok azt is felvetette, hogy ha Törökország Sz-400-as rendszert vásárol, akkor Washington felülvizsgálja a török részvételt az F-35-ös harci gépek programjában.Erdogan világossá tette, hogy Ankara nyitott a Patriot-rendszer megvásárlására, ha megfelelőek a feltételek, de a későbbiekben Sz-500-as rakétarendszert is vásárolhat Oroszországtól.Az interjúban a török elnök Szíriáról is beszélt, és leszögezte, hogy Törökország nem tudja elfogadni, hogy bármely más országra bízzák az Észak-Szíriában tervezett biztonsági övezet ellenőrzését.