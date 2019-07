Jogsértőnek ítélte a török alkotmánybíróság tíz értelmiségi elítélését

A Nem veszünk részt ebben a bűncselekményben című dokumentumot értelmiségiek azután fogalmazták meg, hogy a török biztonsági erők 2015 decemberében, fél évvel a kurd szakadárokkal kötött fegyverszünet összeomlását követően, átfogó hadműveletet indítottak a délkeleti országrészben a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) ellen.

A Sözcü legfőbb török ellenzéki napilap értesülése szerint a folytatódó perekben eddig 195 egyetemi oktatót ítéltek börtönre, akik közül jelenleg 35-en büntetésüket töltik.

A török alkotmánybíróság tíz értelmiségi esetében a szólásszabadság megsértésének minősítette, hogy terrorpropaganda címén ítélték el őket, miután 2016 januárjában aláírtak egy, a török-kurd béke mellett állást foglaló petíciót - írta szombaton a Cumhuriyet kormánykritikus napilap.Az alkotmánybíróság 16 tagjából 8-an gondolták úgy, hogy jogsértés történt, míg 8-an vélték úgy, hogy nem. A törvény értelmében ilyen helyzetben a testület elnökének szavazata dönt, aki szerint jogsértés valósult meg. A beszámoló alapján az alkotmánybíróság elrendelte, hogy az érintettek ügyeit tárgyalják újra, az illetékes bíróságok szüntessék meg a jogsértéseket, a jogorvoslat kérelmezői pedig kapjanak egyenként 9 ezer líra (mintegy 465 ezer forint) kártérítést.A hónapokig tartó intenzív harcokban több ezren, köztük civilek vesztették életüket, emellett számos településen kijárási tilalmat rendeltek el, a helyi lakosság egy része pedig elmenekült. A petícióhoz számos török és külföldi egyetem oktatója adta a nevét, kezdetben 1128, majd végül 2212 ember, köztük a neves gondolkodó, Noam Chomsky is. Az aláírók elítélték a kormány által folytatott "szándékos és tervezett mészárlást", amely szerintük "a török törvények és a Törökország által aláírt nemzetközi egyezmények semmibe vételével" zajlott. A dokumentum egyúttal sürgette a katonai műveletek befejezését, a kijárási tilalmak feloldását, valamint a tárgyalóasztalhoz való visszatérést. A rá következő napokban több török aláírót letartóztattak, és terrorpropaganda miatt eljárást indítottak ellenük. Az eset Törökországban és külföldön egyaránt felzúdulást keltett.Recep Tayyip Erdogan török elnök nem sokkal később árulásnak nevezte a petíciót. "Mindennek ellenére ez a horda, amely egyetemi oktatónak nevezi magát, az államot vádolja. De ez nem elég nekik, még külföldieket is meghívnak, hogy kövessék figyelemmel az eseményeket. Ez gyarmatosító magatartás" - méltatlankodott Erdogan, majd figyelmeztette az aláírókat, hogy megfizetnek az "árulásukért".A BirGün török ellenzéki napilap kiemelte, hogy az alkotmánybíróság szombati határozata precedensértékűnek minősül a vonatkozó összes per érintettjei, összesen 784 értelmiségi számára. A döntés megnyitja az utat a vádlottak felmentése vagy a fellebbviteli bíróságokon a már meghozott ítéletek hatályon kívül helyezése előtt. A PKK-t, amely 1984 óta folytat fegyveres felkelést a kurd kisebbség függetlenségéért, Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek tekinti. A konfliktusban azóta közel 50 ezren haltak meg.