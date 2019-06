Úzvölgyi katonatemető - Áder János: ami történt kegyeletsértő

15.05 - Áder János szerint mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, törvénysértő, nemzetközi megállapodást sértő és mélységesen erkölcstelen is volt. Magyarország köztársasági elnöke Csíksomlyón, a pünkösdi mise után nyilatkozott erről magyar újságíróknak. Az államfő kegyeletsértőnek tartja, hogy a temetőben kialakított román parcella 52 keresztjének egy része magyar katonák hamvai fölé került. Hozzátette: a temető átalakítását a román hatóságok is törvénysértőnek találták, mások mellett a védelmi minisztérium is közölte, hogy a keresztállításra semmilyen engedélyt nem adott. Áder János szerint a hadisírok gondozásáról kötött román-magyar megállapodás több pontját is sérti a temető átalakítása. Az államfő emellett mélységesen erkölcstelennek találja a temetőnél csütörtökön történteket.



Korábban - Viorica Dancila miniszterelnök Románia állami jelképeinek tiszteletben tartását követeli, és felelős magatartásra int mindenkit az úzvölgyi katonatemető ügyében, ugyanakkor felvetette, hogy a sírkertet a bukaresti védelmi minisztérium kezelésébe adják.



A román kormány szombaton kiadott közleménye szerint a miniszterelnök elítéli azokat, akik feszültségszítással próbálnak politikai tőkét kovácsolni az ügyből. Dancila elutasított minden olyan megnyilvánulást, amely a román állampolgárok közti viszályt táplálja, gyűlöletet szít, vagy az ország jelképeinek semmibe vételére uszít. Ő inkább a párbeszédet részesíti előnyben, és olyan megoldást keres, amely a helyi román és magyar közösségek számára is elfogadható - hangsúlyozták.



A bukaresti kormányt a közlemény szerint az vezérli, hogy mindenki szabadon megemlékezhessen hőseiről, ugyanakkor tisztelegni akar mindazok emléke előtt, akik életüket adták a román nép szabadságának, méltóságának és területi egységének védelmében. A lehetséges forgatókönyvekre példaként említette, hogy a védelmi minisztérium vegye át az úzvölgyi temető kezelését, kidomborítandó annak nemzetközi jellegét, tekintettel arra, hogy ott több nemzet katonái nyugszanak, akik az első és második világháborúban estek el. A közlemény hozzáteszi: bármilyen döntést csak az összes érintett féllel történő egyeztetést követően hoznak meg. Viorica Dancila felszólította az illetékes hatóságokat a közrend és valamennyi román állampolgár jogainak védelmére.



Az erdélyi magyarság április végén szembesült azzal, hogy a közeli Darmanesti (Dormánfalva) önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki és emlékművet állított az úzvölgyi első világháborús magyar sírkertben. Csütörtökön több ezer román megemlékező érkezett a temetőhöz, hogy részt vegyen az emlékmű felszentelésén. A székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt, de a románok - a kerítést, a kaput és magyar sírokat megrongálva - erőszakkal benyomultak a sírkertbe.



Az úzvölgyi események miatt a magyar kormány tiltakozó jegyzéket juttatott el a román kabinetnek, péntekre pedig bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a budapesti román nagykövetet, de a diplomata nem jelent meg. A bukaresti külügyminisztérium pénteken azt állította: magyar tisztségviselők szították a feszültséget.