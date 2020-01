Fésüli, öltözteti és ruhákat is varr a babáinak Pallagi Lászlóné, Márti Szentesen

Különleges játékokat gyűjt Pallagi Lászlóné: már hatszáznál is több babája van. A finom vonású figurák érdekessége, hogy a babák arca, keze és lába is porcelánból készült, műanyagot nem gyűjt. A törékeny szépségek esetében különösen igaz a mondás: mindent a szemnek, semmit a kéznek!

Pallagi Lászlóné Márti öt éve kezdett el játékbabákat gyűjteni, ez mára szenvedélyévé vált, lelkesen keresi az újabb és újabb darabokat. – Gyerekkoromban tanyán nőttem fel, ott volt egy porcelán arcú babám, de amikor beköltöztünk Szentesre, eltört. A lányaim is hétköznapi babákkal nőttek fel, eleinte én sem akartam porcelánt venni a régi emlék miatt. Aztán vettem egyet-kettőt, és elkezdett nőni a gyűjtemény – mesélte Pallaginé Márti.

A hagyományos, műanyag babákat könnyebb beszerezni, porcelánból eleinte inkább a bohócok szaporodtak, ezekből is mindenféle látható a gyűjteményben: hintázós, harlekin és velencei bohócok is sorakoznak a polcokon. Aztán ahogy járta a használtcikk-piacokat, és böngészte az internetet, elkezdtek gyűlni a hölgyek, és természetesen az urak is, bár a fiú babák jóval ritkábbak. A babasereg végül akkora lett, hogy otthon már nem fértek el. – Egy barátnőm javasolta, hogy legyen egy külön szobájuk, ahol más is láthatja őket, így jött létre a kiállítás. 2018. december elsején nyitottam meg, azóta jártak nálam óvodások, iskolások, de különböző városi csoportok is. A gyerekek rácsodálkoznak a különleges babákra, amelyikre kíváncsiak, azt megmutatom nekik. Ezek inkább dísztárgyak, így nem lehet velük játszani – magyarázta a gyűjtő. A kollekció a megnyitókor négyszáz darabos volt, mára azonban már hatszázhúsz baba gazdagítja a Dózsa György utcai gyűjteményt.

Kedvence nincs, talán a legfrissebb szerzemény, egy Angliában vásárolt amerikai típusú baba a legkülönlegesebb darab, a legrégebbi porcelánarcú hölgy pedig az lehet, amit egy ismerőse nagymamájától kapott. A játékokat gondozni is kell, Márti rendszeresen leporolja és fésülgeti őket, javítgatja ruháikat. – Sokszor kérdezik, hogy ha nem lehet velük játszani, akkor meg minek vannak? Hát azért, mert olyan szépek, mutatósak, szép a hajuk, a ruhájuk. Női szabó vagyok, ilyen szemmel is nézem. Készítek is nekik ruhákat, most épp egy magyaros öltözéket varrok az egyiknek – mesélt babáiról Pallaginé Márti.

A gyűjtő elmondta, az álma, hogy egyszer ne csak egy szoba, hanem egy egész ház a babáké legyen: egy öreg parasztházat szeretne vásárolni és ott kiállítani a gyűjteményét.