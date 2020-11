Hidegzuhanyt kapott a színház

Mindenekelőtt a rövid határidő miatt érte hidegzuhany­ként a Szegedi Nemzeti Színház társulatát a kedden este bejelentett és szerdán életbe lépett új, egészségügyi rendelet, amelynek értelmében a nézők csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatnak el – tájékoztatta lapunkat Barnák László igazgató.

– A szegedi színház már élt önkorlátozó rendelkezéssel a nem pótlásként meghirdetett előadások esetében. A tovább játszott előadásainkra és az új bemutatóinkra vonatkozóan november 1-től bevezettük a né­­zőtéren a távolságtartást. Két szék maradt ki a nézők között, de az egy háztartásban élők egymás mellé ülhettek. Erre immár nincs lehetőség. A héten a három telt házas, pótlásként meghirdetett 1984 című előadást érinti mindenekelőtt a változás.

A színház honlapján és Facebook-­oldalán közzétettük, hogy mely helyekre szóló jegyekkel tudják látogatni az előadásokat. Akiknek nem a megjelölt helyekre szól a jegye vagy bérlete, számukra egy későbbi időpontban biztosítunk egy újabb előadást – fejtette ki. Az e heti kisszínházi produkciókra, a Sirályra és az Időfutárra megváltott jegyekkel rendelkező nézők mindegyike számára tudnak változtatás nél­kül helyet biztosítani.

Az igazgató az új bemutatók kapcsán hangsúlyozta, nem áll­­nak le A padlás, a 39 lépcsőfok, a Dido és Aeneas és a Négyhangú opera próbái, jóllehet a változások vélhetően érintik majd a decemberi műsortervet is. Az egyharmad közönséggel futó előadások nemcsak anyagilag, de lelkileg is megviselik a színház alkotóközösségét. – Az alkotói szív mindig belefájdul a harmad ház látványába. Ha az ész érti is, attól még a szív sajog – közölte.