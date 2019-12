Ma este mutatják be a Mágnás Miskát

Ma este mutatják be a Mágnás Miska című nagy sikerű operettet Békeffi István és Kaszó Elek átdolgozásában a Szegedi Nemzeti Színházban.

Az eredetileg Szirmai Albert által írt darabot először 1916-ban láthatta a közönség, az itt felcsendült dalok, mint a Cintányéros cudar világ, az Úgy szeretnék boldog lenni vagy a Hoppsza Sári pedig azóta is a köztudatban forognak, s azoknak is ismerősek a refrének, akik esetleg még sosem látták a darabot.

A mostani feldolgozás különlegessége, hogy a szegedi színművészek mellett a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Ma­­rika is szerepet vállalt az elő­adásban. A művésznő számta­lan alkalommal játszotta el Marcsa szerepét – a hetvenes években Szegeden is –, most pedig a nagymama megformálójaként tér vissza Szegedre.

A darabot Peller Károly rendezte, aki színészi pályafutása során többször szerepelt a Mágnás Miskában, játszotta Pixi és Mixi grófját, majd Bajor Imre halála után Oszvald Marika partnereként ő vette át Miska szerepét. A rendező a darab koncepciója kapcsán korábban elmondta, hogy az operett műfajának hagyományait szem előtt tartva alkották meg példá­­ul a díszletet és a jelmezeket, de a szövegkönyvet és a színé­szi játékot illetően a művészi szabadságot részesítették előnyben. A Mágnás Miskát két szereposztásban játssza a társulat: Miska – Gömöri Krisztián, Rétfalvi Tamás, Marcsa – Ágoston Katalin, Sziládi Hajna, Nagymama – Oszvald Marika, Vajda Júlia, Rolla – Horák Re­­­náta, Széles Flóra, Baracs – Ágoston Péter, Szélpál Szilveszter, Pixi – Szívós László, Varga-Huszti Máté, Mixi – Ferencz Nándor, Medveczky Balázs, Korláth – Andrejcsik István, Kárász Zénó, Stefánia, a felesége – Kónya Krisztina, Szilágyi Annamária, Lotti grófnő – Somogyvá­­ri Tímea Zita, Jella baronesz – Kovács Éva, Szele, Eleméry – Somló Gábor, Leopold – Piskolti László, Józsi – Nagy Bence, Magyarffy. Közreműködik: a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Nemzeti Színház Énekkara és Tánckara.