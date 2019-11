Sokan azt is nézik, melyik alkotás mutatna jól otthon

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat népszerű, családok, baráti társaságok is megnézik az alkotásokat az Alföldi Galériá­ban. Mobillal fényképezik a festményeket, szobrokat, és eljátszanak a gondolattal, melyik mutatna jól az otthonukban. Szombati ottjártunkkor is sokan voltak kíváncsiak a kiállításra. A közel 200 művet felvonultató tárlat december 1-ig látogatható.

– Tíz éve mindig eljövünk, megnézzük a tárlatot, ez már hagyomány a családban. Nem minden alkotás, művész stílusa tetszik, viszont mobillal le­­fotózom az érdekesebbeket, azokat, amelyek elgondolkodtatnak, vagy jól néznének ki a lakásban – mondta Ágnes a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlaton az Alföldi Galériában. Hozzátette: a fényképeken olyan részleteket is kinagyíthat, amit a helyszínen nem vett észre.

Ismeri a régi nagyokat

Férje, Szalay János is megemlítette az „otthoni” szempontot, és elárulta, neki legjobban Szurcsik János (fia, József is több munkával szerepel a tárlaton) egyik csendélete tetszett – meg is mutatta, melyik. – Nagyon szeretem, legalább 40 éve minden esztendőben eljövök és megnézem a műveket. Most is tetszik egy-kettő, és hazavinném, ha lehetne – közölte Szabó Lajosné Margit, aki fiával, Tamással és a vele tartó Gyenes Évával fedezte fel a kiállítást. Elmondta: a régi vásárhelyi festők közül személyesen ismeri Fejér Csabát és Hézső Ferencet. Tamást Donka Gergely fekete bogarat formázó InseCTum című alkotása ragadta meg leginkább.

Szubjektív

A közel 200 mű december 1-ig tekinthető meg az Alföldi Galéria 10 termében és a folyosókon. Megfigyelhető: több művész két-három-négy alkotással is jelen van a rangos seregszemlén, ahol a fiatalabb és az idősebb, akár a 80-as korosztály is képviselteti magát. Végignézve a kiállítást, engem a szeniorokhoz tartozó vásárhelyi Erdős Péter Délutáni napsütés című képe fogott meg, kellemes, kora őszi, meleget, nyugalmat sugárzó hangulatával a hideg novemberben.

– A Szegedi Nyári Tárlat csa­­lódást okozott, a Vásárhelyi Őszi Tárlat sokkal izgalmasabb, szélesebb a választék, jó volt a zsűrizés – mondta Erika. A társaságában lévő Tamás úgy vélte, dominálnak a fiatalos, az újszerű, friss, érdekes technikát alkalmazó, mégis érthető festmények, szobrok. Erika elárulta: velük lévő édesanyja, Zsuzsanna figyeli a különböző kiállításokat és felhívja rájuk a figyelmüket. – A család többi tagjának is szólunk, mert ezt érdemes megnézni, akár többször is – zárta mondandóját Erika.

Közös program

– A halottak napja miatt érkeztünk vissza – több helyről – szülővárosunkba. Általában csak ilyenkor találkozunk, és közös programként beiktatjuk a tárlatot. Jó volt a léleknek, és ezúttal sem keltett csalódást – jelentette ki Nagy Klára.