Félmilliárdot kap a makói Juhász Gyula szakgimnázium - Fotók

Lázár János, Farkas Éva Erzsébet és Kondrát Zoltán a református parókián tartott sajtótájékoztatón. Fotó: Szabó Imre

A beruházásról Kondrát Zoltán, a 330 diákot oktató, egészségügyi és rendvédelmi szakképzést folytató középiskola elnök-lelkésze elmondta, az intézmény 491 milliós központi támogatást kap felújításra, bővítésre. A most 200 négyzetméteres tornaterem 500 négyzetméteres és osztható lesz, mobil lelátókkal is felszerelik, a sportpálya pedig műanyag borítást és világítást kap.Az északkeleti szárnyra új emelet épül, amelyben edzőtermet, nyelvi labort, fizika- és biológia–kémia előadót alakítanak ki szertárakkal. Épül egy 100 négyzetméteres interaktív, számítógép-szimulációs lőtér is. A kiviteli tervek márciusig elkészülnek, ezt követően indul a közbeszerzési eljárás, maga az építkezés pedig egy évig fog tartani.A makói polgármester, Farkas Éva Erzsébet a jó hír kapcsán arra emlékeztetett: a makói városfejlesztési modell más városoknak is példaként szolgálhat. Az elmúlt 4 évben mindegyik középiskolában történtek százmilliós nagyságrendű fejlesztések, de milliárdos nagyságrendű gazdaságfejlesztési beruházásokra is sor került a városban.Lázár János országgyűlési képviselő a szakgimnázium pályázati sikere mellett a most központi támogatásban részesített beruházások közül felsorolta: új épületet kap az Almási-iskola, új sportuszoda, új tornacsarnok épül, bővül a Hagymatikum, és egy 100 férőhelyes szálloda építésére is lesz támogatás.– Makón jelenleg nagyjából 24 milliárdnyi beruházásról van döntés, amit Orbán Viktor kormánya jóváhagyott – hangsúlyozta.Hozzátette: miközben Makónak minden sikerül, a vásárhelyi városvezetésnek nem megy semmi. Kérdésre válaszolva elmondta, egyetlen, még Almási István idejében indult pályázat van támogatható állapotban, ez a Németh László Gimnázium 800 milliós fejlesztése. A Modern Városok Program előkészítése azonban a városvezetés miatt sehol sem áll, így a kormány nem tud segíteni a városvezetésnek; az „olyan lenne, mint halottnak a csók".