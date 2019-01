Honvédban minden bérlakást felújítottak - Már az út- és csatornaépítések pályázatát is kiírták

– Ahol korábban laktunk, ott penészesek voltak a falak, és az udvaron volt a kút. Ez ahhoz képest palota – mondta Szűcsné Simon Mária, aki takarítónőként dolgozik a városi kórházban. Férjével, illetve 4 gyermekével költözött be a Dembinszky utca 30. alatti házba.Ez az egyik azok közül, amelyeket az országos sajtó „fantomházként" emlegetett – a 14 honvédi önkormányzati bérlakás között ugyanis voltak olyanok, amelyekből szinte csak az alap maradt meg. Ezeket tulajdonképpen nem felújítani, hanem újjáépíteni kellett.A makói önkormányzat jó egymilliárdos Honvéd-programjának fontos mérföldköve, hogy befejeződött a városrészben lévő összes, szám szerint 14 önkormányzati bérlakás felújítása. Szűcsék 61 négyzetméteres, komfortos, kétszobás háza is a lehető legmodernebb, legszebb. Egyébként 10 ezer 65 forintot fizetnek érte havonta, szociális alapon. A felújított házak szinte mindegyikébe a korábbi lakók költöztek vissza, Szűcsék azonban ez alól kivételek: ők december végén új bérlőként költözhettek be.Tegnap meglátogatta őket Honvéd városrész önkormányzati képviselője, Sánta Sándor is, aki azt mondta, a bérlakások felújítása jelzi, hogy az önkormányzat figyel a honvédiakra. A városrészt érintő fejlesztési program ugyan valamelyest késésben van, de halad, és reményeik szerint nagy részét ebben a ciklusban be tudják fejezni. Megtudtuk: a legfontosabb itteni beruházások, azaz az út- és csatornaépítések közbeszerzési pályázatát december végén kiírták. Ha ez eredményes lesz, tavasszal már a munka is elindulhat.