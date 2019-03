Olvasunk-e utcán, menet közben? Figyelmeztetés volt, emléktábla lett

"Tiszteld szüleid, nagyszüleid munkáját! Védd a parkot! Nyugdíjas klub. 1987. aug. 20." – olvasható Kiszombor központjában, annak az épületnek a falán, ahol működött a nyugdíjasközösség. Tagjai részt is vettek a park szépítésében, a klub utóbb elköltözött, és abban a formában már nem is működik.



A park viszont rendezett. Azt, hogy miképpen nézne ki, ha az önkormányzat nem viselné gondját, nem lehet tudni, a közmunkások rendszeresen takarítanak erre. A közelmúltban itt is történt olyan esemény, amely után meg kellett nézni a térfigyelő kamera fölvételeit, és szabálysértési eljárás is indult, de a kiszomboriak nem renitensebbek, mint más települések lakói, a többség biztosan tiszteli szülei, nagyszülei munkáját.



A figyelmeztető tábla nem véletlenül maradt a helyén, Szegvári Ernőné polgármestertől tudjuk, hogy szándékosan hagyták meg. Ez egy emlék.



Ma sokkal több figyelmeztető felirattal lehet találkozni a közterületeken, mint harminc éve. A szemetelést tiltó táblák tiszteletben tartásának egyfajta fokmérője lehet az a 2-3 ezer tonna hulladék, amit a TeSzedd mozgalomban évről évre összegyűjtenek. Azt, hogy a többi feliratot mennyire vesszük komolyan, nehezebb fölmérni.



– A KRESZ-tábla más, arra figyelünk, az egy beidegződés dolga. A feliraton azonban átsiklik a figyelmünk, legalábbis, ha nem keressük – mondta Szalma Ibolya pszichológus.



– Az ember nem szokott az utcán, menet közben olvasni. Én Szegeden élek, ahol lépten-nyomon emléktáblák hívják föl a figyelmet, melyik költő, író lakott az adott házban. Ha megállnánk alatta, és megkérdeznénk az arra járókat, látták-e már a föliratot, tízből nyolc ember akkor csodálkozna rá.