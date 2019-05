Szavazás előtti zűrzavar Makón

A 4. szavazókör a Búza utcai bölcsődéből, illetve az 5. a Justh Gyulai utcai orvosi rendelőből az ugyanebben az utcában lévő nyugdíjasklubba került át, a 17-es a Máltai Szeretetszolgálat Liget utcai épületéből a Tinódi utcai volt vízműszékházba, a 23-as pedig a Kassai utcai óvodából a Munkás utcai idősklubba.

A pontos számot nem tudni, de a szavazóhelyek áthelyezésében érintettek száma alapján akár 3000-en is lehetnek azok, akiket félretájékoztattak Makón a vasárnapi szavazás helyéről a kézbesítők, akiket a városháza bízott meg az értesítők postaládába dobásával – hívta fel a figyelmet Kruzslicz-Bodnár Gréta, a helyi választási iroda vezetője.Megírtuk, a május 26-i uniós választás alkalmával a 23-ból 4 makói szavazókörben a megszokottól eltérő helyen lehet majd voksolni.Az erről tartott sajtótájékoztatón másfél hete az is elhangzott: az érintett ingatlanokba külön tájékoztatót is küldenek.Az irodavezető most azt mondta, aki ezek után nem biztos abban, hova kell mennie, ellenőrizheti ezt a központilag kiadott értesítőn, vagy érdeklődhet az irodán a 62/511-820-s, illetve a 62/511-826-os telefonszámon. A szavazókörökben is lesz utcajegyzék, így ott is lesz mód az egyeztetésre.