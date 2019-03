Újra van fogorvosi rendelő Csanádpalotán - Hétfőtől fogadják a betegeket

A fogorvosi székbe hétfőn reggel ülhet be az első páciens. Fotó: Török János

– Nagyon jó, hogy végre nem kell 16 kilométert utaznunk, ha fogorvosra van szükségünk. Ez különösen azoknak volt nagy gond, akiknek még kicsik a gyerekeik – mondta pénteken, a megújult fogorvosi rendelő átadása után egy csanádpalotai édesanya, Szentgyörgyi-Pintér Olga.Mint megírtuk, a kisvárosban azt követően szűnt meg a szolgáltatás, hogy az egyik korábbi fogorvos körül még 2017 májusában botrány robbant ki , mert olyan kezeléseket számolt el a társadalombiztosítónál, amelyet el sem végzett. Emiatt eddig Apátfalvára kell járniuk az itt élőknek kezelésekért, s bár találtak szakembert, aki helyben is vállalná a munkát, időközben a rendelő is rossz állapotba került.– A rendelő Kövegy és Csanádpalota lakosságának fogászati alapellátását biztosítja – tájékoztatott a betegeket itt hétfőtől fogadó Udvardi Klaudia Hédi. Egyébként Apátfalván is ő foglalkozott a palotai páciensekkel, mindannyiuk megelégedésére. A rendelő felszereléséhez maga is hozzájárult és büszkén mondta: ez már olyan korszerű, hogy akár a megyeszékhelyen is megállná a helyét. A későbbiekben röntgenberendezést és újfajta sterilizátort is szeretnének beszerezni.A rendelőintézet épületében lévő fogászat helyiségét az önkormányzat először pályázati támogatásból szerette volna felújítani, de miután kérelmüket elutasították, ezt végül saját pénzből, illetve közfoglalkoztatottak munkájával, 3,8 millió forintból oldották meg – tudtuk meg Nyergesné Kovács Erzsébet polgármestertől. Azt is elmondta: a város most szeretné felújítani a Magyar Falu Program segítségével az egész, közel 50 éves rendelőintézeti épületegyüttest.