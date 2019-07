Zöldenergiára vált a Galamb tangazdasága

Június elején számoltunk be ar­­ról, hogy a makói Galamb-agrárszakiskola Rákosi út menti külső tankertjében megkezdődött a fűtési rendszer korszerűsítése. Az volt a cél, hogy megoldják a mintagazdaság termálvizes fű­­tését. A bruttó 24 millió forintos beruházásban kiépült a termálvízrendszer, elkészült egy hő­központ, a konvektorokat pedig radiátorokra cserélték a tantermekben, műhelyekben.Az intézmény vezetője, Horváth Zoltán elmondta: a Rá­kosi út menti épületegyüttes nagyjából akkora, mint két át­­lagos méretű családi ház, eh­­hez képest a fűtési költsége évente 2,5-3 millió forint volt. Most, hogy korszerűsítettek, azt várják, ennek a költségnek a tizedébe kerül majd a meleg. Ráadásul a két fóliasátrat is így fogják fűteni: a kisebbikben már kiépült a berendezés, a nagyobbikban ezt előkészítették.Az igazgató hozzátette: végső céljuk, hogy a tangazdaság energetikai szempontból teljesen önellátó legyen. Augusztusban elvégzik az elektromos hálózat korszerűsítését, majd az iskola energetikai korszerűsítésével megspórolt pénzből, illetve saját vagy pályázati forrásból jövőre hőszigetelőre cserélik a nyílászárókat, a tetőkre pedig napelemeket szerelnek. – Ezzel mintát is adunk diákjainknak, miként lehet egy gazdaság működését a megújuló energiaforrásokra alapozni – hangsúlyozta Horváth Zoltán.