Hosszabbítás: június 30-ig lehet nevezni a Fölszállott a páva gyerekévadába

A népzenei és néptáncos tehetségkutatóra idén aközötti korosztály jelentkezhet a Hagyományok Háza honlapjáról és aoldalról elérhető online regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint a pályázati anyag (hang- vagy videófelvétel, továbbá fényképek) linkjeinek csatolásával. Ez alapján egy szakmai zsűri hoz döntést arról, hogy mely produkciók mutatkozhatnak be a budapesti előválogatókon, ahonnan az út egyenesen az élő adásokba vezet. November és december folyamán ismét 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai, és 2019-ben ki lesz a nézők kedvence.„Rengeteg új baráttal, kalanddal, élménnyel gazdagodik az ember a műsorban. Nagyon jó buli! A Páva óta egyre több helyre hívnak minket fellépni: eljutottunk olyan különleges helyekre is, mint Azerbajdzsán vagy Grúzia. Nagyon nagy élmény volt" – mesélték az első Fölszállott a páva gyerekévad győztesei, Haraszti Julcsi és Marcsi.A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza, illetve szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatója tehát újra a gyerekeké. A Fölszállott a páva tehetségkutató ezúttal is négy kategóriában várja a pályázatokat: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták, zenekarok és hangszeregyüttesek; táncos szólisták és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek jelentkezhetnek.A jelentkezéssel kapcsolatban további információ aoldalon érhető el, aoldalon pedig további meglepetések, például az elmúlt gyermekévadok szereplőinek jótanácsai várják az érdeklődőket.