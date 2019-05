Szombaton nyit a Hági Udvar megújult terasza

(X)

Ingyenes biciklis mozi is lesz a tavaly nyáron újranyílt Hági Udvar kerthelyiségében, mely évtizedekig generációk szórakozóhelyét jelentette. A sörcsarnokkal együtt 300 fő befogadására alkalmas kinti rész most még otthonosabbá vált.A híres platánon túl a sok új növénydekoráció a terasz kertjellegét erősíti. Falát hatalmas festmény díszíti, sőt ötletes kerékpártároló is helyet kap a kapu bejáratánál. Erről személyesen is meggyőződhet bárki, hiszen május 11-én, szombaton végre megnyílik az udvari rész is.A Hági itallapja ráncfelvarráson esett át. Bővült a csapoltsör-, a limonádé- és koktélválaszték – tudtuk meg Annus Melindától, a Hági Udvar menedzserétől.Egy 1980-ból fennmaradt, eredeti Hági-étlap alapján felfrissítették az étlap dizájnját is, melyen a jól bevált, kornak megfelelő ételek – a streetfood fogások, a hamburgerek, a szendvicsek és steakek – között helyet kap a népszerű, 30 dkg-os borjú bécsi és a különleges, hideg tökfőzelék.A környező cégek örömére a Hágiban működik a napi menüztetés is: saját konyhájában 11.30-tól 15 óráig 2 fajta levessel, 4-féle főétellel, 1 desszerttel, de a la carte választékkal is várja az ebédelni érkezőket.A belső helyiségek a terasznyitás után is nyitva lesznek. A Hági termeiben, a Halász- és a Vadász-teremben maximum 80 fős lagzi lebonyolítása valósítható meg, de egymástól elkülöníthető rendezvények is szervezhetők ide: osztálytalálkozók, baráti összejövetelek, bankettek, ballagások, céges rendezvények.Hatalmas kivetítőin sportközvetítéseket, sőt a teraszon hamarosan klasszikus filmeket is nézhetnek a vendégek, ugyanis elindul az ingyenes biciklis mozi. A szintén új belső térrel rendelkező sörcsarnokban és a Vadász-teremben ingyenes darts várja a játékos kedvűeket.– A belső terek kialakításánál igyekeztünk az eredeti anyagok közül minél többet felhasználni, beépíteni. Így a régi idők emlékének is adózunk, nem kis nosztalgiát keltve azokban a vendégekben, akik évtizedekkel ezelőtt jártak a Hágiba – tette hozzá Annus Melinda. A terasznyitó buliról, további programokról avagyoldalon tájékozódhatunk, asztalfoglalás a 30/870-7900 telefonszámon lehetséges.