A félidőben: MOL-PICK Szeged-Motor Zaporizzsja 12-15

Alilovic kiváló formában kezdte az évet. Hudi Dániel karikatúrája

Várakozás



Juan Carlos PASTOR, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője

– Lépésről lépésre jobban játszunk, de fejlődnünk kell. A világbajnokság után nem könnyű visszaszokni a munkába, ez egy kicsit lassan megy. Ami nagyon tetszik a csapatnál, az a hozzáállás és az akarat. Ezt éppen Celjében mutattuk meg, amikor három perccel a vége előtt egy góllal vezettek a szlovénok, de a hajrában mutattunk egy erős karaktert. Nekünk az egyik filozófiánk, hogy tiszteljük a szurkolóinkat, azokat, akik eljönnek a meccseinkre, így miattuk is kell küzdenünk, hajtanunk.

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 12. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezeti: A. Konjicanin, D. Konjicanin.Sego - Sostaric 3, Canellas, Gaber, Blazevic, Bodó 2, Sigurmannsson 3/3.Alilovic (kapus), Balogh 1, Maqueda 1, Bánhidi 1, Källman 1, Bombac 1, Zsitnyikov.Juan Carlos Pastor.Komok - Kubatko 1, Paczkowski 2, Malasinskas 1, Babicsev 4, Puhovszkij 2, Soroka 6/2.Kus, Sinkel, Terekov, Doroscsuk 1, Buinenko.Patryk Rombel.4/3, ill. 2/2,6, ill. 12 perc.Babicsev rántja le Bodót, két perc.Gaber, két perc, jogos. Soroka a balszélről, 13-17.Bánhidi passzol Pedrónak a szélre, ez is kimarad. Malasinskas a kapufára. Nem Alilovicson múlt. Ott van! Canellas és Maqueda tökéletesen ismerik egymást, kínai, 13-16.Pedro a szélről, nagy szög, nagy védés Komoktól... Puhovszkij passzívnál, 12-16.Malasinskas találatába szerencsére belefújnak a sporik, Canellas ütközik Kusszal, utóbbi kap két perces kiállítást.a máásodik játékrészt a PICK kezdi, Aliloviccsal a kapuban, Pedróval a jobbszélen. Maqueda lő lendületből, Komok hárít.FÉLIDŐBabicsev beállóból, 12-15. Húsz másodperc. Nem nézik az órát a szegedi játékosok, így lepereg az idő. FÉLIDŐkidobják a vendégek a labdát a lelátóra, kétgólos hátrányért támad a PICK. Källman a szélről, belövi, 12-14. Egy perc és két másodperc van hátra az első félidőből, amikor időt kér a Motor.Bombac lő közbe, kapufa. Kettős emberelőnyben, középről...Maqueda szerez labdát, jöhetne a Szeged, Puhovszkij nem engedi elvégezni a szabaddobást, két percre kiállíhat. Bombac villan, 11-14. Doroscsuk is leül a padra, torkon vágta Gabert.Puhovszkijre nem figyel Gaber, szerencsére Sego támaszkodó lábára lövi a labdát. Bánhidi, 10-14.Bombac csinálja meg a helyet Bánhidinek, de hetes. Sigurmannsson negyedszer már nem lövi be.Doroscsuk estében, 9-13. Blazevicset kiállítják. Maqueda passza nagyon rossz a balszélre. Soroka, 9-14.Sostaric a szélről beugorva, 9-12.Malasinskas lövését blokkolja Gaber, a kipattanó Paczkowskié, belemenésgyanús, de gól, megadják, 8-12.lemaradnak a szegedi védők középen, a szélre jó a húzás, Soroka, 7-11. Sinkel szabálytalan, két perc és büntető. Sigurmannsson, 8-11.Sigurmannsson biztos kézzel lövi másik hetesét, 7-10.Bombac adja kínaira a labdát Källmannak, kiprödül a kezéből. Támadásban kis túlzással nem jön össze semmi a Szegednek, míg az ukránoknak minden, Puhovszkij ver meg mindenkit lábbal, 6-10.eladja a labdát a PICK, Babicsev kihasználja, 6-9.érkezik a frissítés, Bombac a pályán Canellas helyett.Bodó és Sostaric játszanak össze a bal oldalon, utóbbi szerez gólt, 6-7. Malasinskas, 6-8.Bánhidi tünteti el Babicsevet a falban, két perc. Paczkowskit nem tudja megállítani Canellas, 5-7.eladja a Motor a labdát, rohan a Szeged, Sostaric, 5-6.Bánhidi érkezik a pályára és rögtön kiharcol egy kétperces kiállítást és büntetőt. Sigurmannsson, 4-6.Maqueda bemutatkozó lövés kaput sem talál, majd Paczkowski lő kapufát. Szerencse! Időt kér Juan Carlos Pastor.Balogh a kezek alatt, Komok véd, Kubatko indul, 3-6.Sostaric védekezik jól, majd elől újabb szegedi hiba. Babicsev pókhálózza ki a jobb felsőt beállóból, 3-5.talpról, középről, Bodó a jobb alsóba, 3-4.Bodó lövését is védi Komok.Balogh ziccerben, hárít a kapus. Soroka második hétméteresét is belövi, 2-4.Bodó bevágja, 2-3. Paczkowski megy bele Bodóba, aztán elől majdnem elszórjuk a labdát.Canellas védekezik belül, ukrán büntető. Soroka, 1-3.Soroka válaszol villámgyorsan, 1-2. Komok védi Balogh lövését.Babicsev-ziccer, Sego véd. Balogh veri meg Sinkelt lábbal, 1-1.szegedi labdavesztés után jól rendeződnek vissza a hazaiak védekezésbe.a Motor kezdi a meccset. Blazevic és Babibcsev harcolnak már most a falban, szabaddobás. Babicsev összeszedi a labdát a bejátszás után, 0-1.a hangulatfelelősök, a szurkolótábor már a helyén, ismét megtelt a csarnok!érkeznek a pályára egyenként a szegedi kézilabdázók.kezdődik a bemutatás. A mérkőzést egy bosnyák testvérpár vezeti.Jó tanuló, jó sportoló kezdeményezésében a szegedi klub a Kész cégcsoport jóvoltából jutalmazza a PICK Szeged Utánpótlás hét játékosát.ötven kalandvágyó ukrán szurkoló is érkezett Szegedre, akik Zaporizzsjából busszal jöttek a Tisza-parti városba.az előző heti BL-meccs keretéhez képest egy változás van a szegedi 16-os listán. Az orrsérülést szenvedett Nik Henigman helyére a spanyol jobbszélső, Pedro Rodríguez került be.a csapatok már elkezdték a bemelegítést.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata az év első hazai BL-meccsére készül az ukrán bajnok Motor Zaporizzsja ellen.Ezt várja a mai meccstől Alen Blazevic , a MOL-PICK Szeged horvát válogatott játékosa.Az esztendő első hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésére készül a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Vasárnap 17 órától az ukrán bajnok Motor Zaporizzsját látják vendégül az újszegedi sportcsarnokban. Minden bizonnyal telt ház fogadja majd a csapatokat.Jó formában, különgéppel érkezik Magyarországra a Motor Zaporizzsja, közel negyven fővel, a kecskeméti katonai repülőtéren szállnak le ma – 50 szurkolójuk busszal érkezik. Az ukrán csapat 2018. december elseje óta nem talált legyőzőre, akkor a PPD Zagreb otthonában szenvedtek 27– 25-ös vereséget a BL-ben.Azóta kilenc mérkőzést nyertek meg sorozatban, az elmúlt hétvégén a német bajnok Flensburgot 28–26-ra múlták felül otthon.Az ukránok egész héten a Szeged elleni találkozóra készülhettek, ezúttal nem játszottak bajnokit. Nem mintha nehéz dolguk lenne otthon, mivel nem ritka, hogy több mint negyven gólt lőjenek egy találkozón, míg húsznál kevesebbet kapjanak.A MOL-PICK Szeged is jó hangulatban készült a héten, köszönhetően többek között annak, hogy sikeresen kvalifikálta magát az együttes a debreceni magyar kupa négyes döntőjébe. A Mezőkövesdet 36–24-re győzték le. Juan Carlos Pastor vezetőedző a celjei kerethez képest lehet, hogy nem számíthat Nik Henigmanra, aki a hétfői edzésen egy ütközést követően szenvedett orrsérülést. Helyére egy szélső, Pedro Rodríguez kerülhet majd be.Ismerős együttes érkezik holnap az újszegedi sportcsarnokba. A MOL-PICK Szeged nyáron a Motor Zaporizzsja új arénájában szerepelt felkészülési tornán, ahol 28–26-os vereséget szenvedett a Pastor-csapat a csarnokavatón. Ez is megmutatta, hogy nem szabad félvállról venni a Motort, ahogyan az őszi, szintén Zaporizzsjában megvívott BL-meccs is. Akkor jól kezdett a PICK, a félidőben már 19–13-ra vezetett, majd a második játékrészben 22–15 is állt az eredményjelzőn. Gyorsan felzárkóztak a hazaiak, az összecsapás végén egy óriási Marin Sego-bravúrra volt szüksége a MOL-PICK Szegednek ahhoz, hogy 32–31-re megnyerje második idegenbeli ütközetét.Bebiztosított második helyének köszönhetően komolyabb tét nélkül fogadja a Szeged a Motort, de hazai környezetben csakis a magabiztos győzelemre mehetnek majd, hogy kiszolgálják közönségüket. A mérkőzésről a delmagyar.hu élő szöveges közvetítéssel jelentkezik.Az ukrán bajnok Motor Zaporizzsja csapatának egyik meghatározó játékosa a litván Aidenas Malasinskas (képünkön). A 32 éves irányító 2015 óta erősíti jelenlegi csapatát. Vilniusban született, a Kaunas játékosa volt először, majd 2011-ben Spanyolországba, a Granollers együttesébe igazolt át.A 2013–2014-es idényben a La Rioja játékosaként mutatkozott be a Bajnokok Ligájában, ekkor 15 gólt szerzett. Egy év után szerződött Ukrajnába.190 gólt dobott a Motor csapatában, igaz, a Zaporizzsja eddig az alsó ágon szerepelt. Idén viszont a legjobbak között is bizonyította, hogy remek játékos, eddig 56-szor zörgette meg a B csoport csapatainak hálóját.A Celjének 10, a Flensburgnak 7 gólt dobott.