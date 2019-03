Ajándékozott a HFC

Hódmezővásárhelyi FC–Taksony 1–4 (0–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 17. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Katona – kiválóan (Szvetnyik, Dobos).

HFC: Varga G. 4 – Jankelic 4, Tóth J. 3,5, Szabó Cs. 5, Mezei 5, Komáromi 4,5, Besztercei 5,5, Povázsai 4 (Balogh G., 54. – 4,5), Bódai 4 (Huszár, 86. –), Hrabovszki 4,5 (Darida, 71. –), Csordás 4,5. Edző: Szűcs Róbert.

Taksony: Iváncsics – Meiszter, Hesz, Bene (Tárkányi, 81.), Szilágyi, Győri, Patály, Galambos (Molnár, 81.), Pfister, Hamar, Tóth Gy. (Balogh A., 86.). Edző: Szabados Tamás.

Gól: Besztercei (60.), ill. Tóth Gy. (13., 85.), Szilágyi (52.), Bene (79.)

Sárga lap: Povázsai (45.), Besztercei (47.), Komáromi (64.), ill. Hesz (42.)



Egy rövidre sikerült kapuskirúgás után a hazai védelem volt határozatlan, majd Tóth György hátáról pattant be a labda, aztán a fiatal Varga Gábor hibázott egy szabadrúgásnál, így kétgólos hátrányba került a HFC. Gyorsan jött a szépítés, de az újabb hiba is, ezúttal a menteni igyekvő vásárhelyi védő a kapufát találta el, ahonnan a levágódó labda Bene hasáról került a HFC kapujába, ezzel eldőlt a találkozó. A nagy egyéni hibákért komoly árat fizetett a Hódmezővásárhelyi FC, a Taksony sokkal jobban gazdálkodott a helyzeteivel, és Fortuna is a vendégek kezét fogta ezen a napon.



Szűcs Róbert: – A felkészülésünk jól sikerült, a játékunk működött, de az egyéni hibákra nem készültünk. Rúgattunk az ellenféllel négy gólt.