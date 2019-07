Bajnokság a vb árnyékában: Szolnokon a hazai elismerésekért küzdenek a kajakosok, kenusok

A Nádas (balról), Tótka, Birkás és Kuli négyes három távon indul. FOTÓ: KAJAKKENUSPORT.HU

Miközben a válogatott kajakosok, kenusok javában készülnek a szegedi világbajnokságra (augusztus 21–25.), többeknek van még egy köztes feladat, ez pedig mától vasárnapig az országos bajnokság a szolnoki Holt-Tiszán. Olyan sok mindenről nem dönt az esemény – illetve de igen: a bajnoki érmekről –, inkább az év végi pontverseny miatt lényeges a kluboknak az eredménysor, így vannak, akik kihagyják az ob-t. Az NKM Szeged kajakosa, Kárász Anna az újpesti Kozák Danutával gőzerővel készül a Maty-éri világbajnokságra, ők nem is neveztek.Lesznek azonban, akik nem unatkoznak majd, ilyen például az NKM Szegedből Nádas Bence, Birkás Balázs és Kuli István. A trió az újpesti Tótka Sándorra kiegészülve alkotja az olimpiai kvalifikációs esemény K4 500 méteres egységét, a bajnokságon pedig nemcsak ebben a számban, hanem K4 1000 és 200 méteren is rajthoz állnak. Kása Péter kenus tanítványai, Molnár Csenge és a vb-induló Nagy Bianka szintén sokat versenyez majd, de Horváth Alexandra sem unatkozik, ő például hat számban érdekelt. A vb-n C1 1000 méteren startoló Kiss Tamás pedig 500 méter egyesben tesz próbát.– Ez az esemény jó felkészülést biztosít bizonyos versenyzőknek edzésterheléssel, időméréssel felfogva – mondta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – Mások inkább egy hasznos hosszabb edzést tartanak, nekik nem fér bele az idejükbe. Az idei év feladata az olimpiai kvótaszerzés, így ennek a törekvésnek áldozata lesz az országos bajnokság. A magyar csapat maximum 18 kvótát szerezhet, és ha mind összejön, akkor ennek harmada, hat a szegedi klub versenyzőinek a nevéhez fűződhet.Az egykori tanítványok továbbra is odafigyelnek arra, hogy szeretett edzőjük emléke ne merüljön feledésbe. A Séra Miklós Baráti Kör az egykori kiváló szakember emléke és nagysága előtt tisztelegve a magyar bajnokságon különdíjat ajánl fel a férfi K2 200, valamint a férfi K4 200 méteres számokban. A győztesek egy-egy Séra Miklós arcképével gravírozott kupát, valamint pénzjutalmat kapnak.